Ріанна та ASAP Rocky вдруге стали батьками вдруге - ЗМІ

Інсайдери не змогли приховати радісну новину - вже відома стать другої дитини Ріанни.

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ASAP Rocky і Ріанна стали батьками дівчинки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бізнесвумен, світська левиця і співачка Ріанна вдруге стала матір'ю. Рірі народила дівчинку. Про це повідомляє видання Media Take Out з посиланням на джерело в її близькому оточенні.

Рік тому, у травні 2022 року Ріанна та американський репер ASAP Rocky (Ракім Ателастон Майерс) вперше стали батьками. У них народився син - Різза Ателастон Майерс.

У лютому 2023 року, під час свого виступу на Супербоулі, Ріанна продемонструвала округлий животик, чим сильно здивувала не тільки громадськість, але і свою команду, так як про її вагітність ніхто не здогадувався.

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Поява на світ доньки ні Рірі, ні ASAP Rocky поки не коментують. Інсайдер повідомляє, що пологи у співачки пройшли чудово, і зараз вона разом з малятком відновлює сили вдома в Лос-Анджелесі.

Крім того дівчинка вже дуже схожа на маму. "Вона - вилита Ріанна, навіть очі світлі", - зазначає джерело.

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