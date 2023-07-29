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Бред Пітт погодився миром вирішити справу з проданим Джолі росіянам бізнесом

Дмитро Відоменко
29 липня 2023, 16:14 оновлено 29 липня, 16:35
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Бред Пітт і Анджеліна Джолі намагаються домовитися мирно в суді з приводу винного бізнесу.
Пітт, Джолі
Джолі нібито пішла на мирову угоду з Піттом / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарні голлівудські артисти Бред Пітт і Анджеліна Джолі погодилися на мирне врегулювання конфлікту з приводу французької виноробні Château Miraval. Про це повідомляє британський таблоїд DailyMail.

Джолі та її адвокати вирішили піти на переговори. Також стало відомо, що Пітт призначив "тимчасового керівника" Château Miraval. І він бажає вирішити питання з компанією російського бізнесмена, якому Джолі продала свою частку виноробні.

Château Miraval Пітт і Джолі придбали в 2008 році. Основний крок, який був запропонований Піттом, спрямований на захист винного бізнесу, який він побудував спільно з французькими виноробами ‒ компаніє Famille Perrin. Крім того, у вирішенні питання візьме участь і незалежна аудиторська сторона. Вона буде оцінювати бізнес і те, як він управляється.

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Пітт і Джолі подали на розлучення в 2016 році. Відразу ж перед ними постало питання про розділ виноробні. Домовитися мирно їм не вдалося. У 2022 році Пітт подав до суду на Джолі. Вона продала свою частку в Château Miraval російському бізнесменові Юрію Шефлеру. Пітт заявив, що у них була домовленість не продавати частки без взаємної згоди, і спробував через суд домогтися скасування угоди.

Нагадаємо, раніше новоспечений чоловік Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і дочку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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