"Великі проблеми зі здоров'ям": Кіркоров влаштував новий скандал і серйозно зганьбився

Кіркоров / скріншот

Російський співак Філіп Кіркоров за останній місяць влаштував кілька гучних скандалів. За лічені дні він встиг пройтися по Наргіз, вийшов в голому вбранні на сцену в Алма-Аті та накинувся на журналістку.

Крім того, Кіркоров на концерті в Казахстані влаштував бійку квітами в залі для глядачів.

Багато хто почав сумніватися, що зі здоров'ям Кіркорова, який підтримав війну в Україні і яро виступає за Путіна, щось відбувається.

Кіркоров хоче виїхати з Росії, але виявився заручником серйозної хвороби свого обожнюваного батька, Бедроса Кіркорова, пише Telegram- канал "НеМалахов".

"Філіп Кіркоров опинився в дуже непростій ситуації. З чуток, артист міг би давно виїхати з Росії. Але не робить цього нібито через старенького тяжкохворого тата. Як розповіли знайомі співака, вокаліст весь на нервах, у нього трапляються зриви. Бедрос Кіркоров не перенесе тривалий переліт. Люблячий син змушений перебувати біля батька", - пишуть журналісти.

Кіркоров накинувся з квітами на концерті

Менеджер Кіркорова Катерина Успенська, внесла ясність в скандальну історію з побиттям на концерті.

Як виявилося, Філіп Бедросович відшльостав букетом свого наближеного, людини, яка повинна забезпечувати йому безпеку. Але цього разу колишньому чоловікові Примадонни не сподобалося, що охоронець просто-напросто виконує свої обов'язки.

"Це не глядач. Людина з команди. Філіп заступився за шанувальника, якого не пустили до сцени", - заявили у Кіркорова, пишуть росЗМІ.

Читайте також: