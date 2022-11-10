"Великі проблеми зі здоров'ям": Кіркоров влаштував новий скандал і серйозно зганьбився

Кіркоров хоче виїхати з Росії, але виявився заручником серйозної хвороби свого батька.
Російський співак Філіп Кіркоров за останній місяць влаштував кілька гучних скандалів. За лічені дні він встиг пройтися по Наргіз, вийшов в голому вбранні на сцену в Алма-Аті та накинувся на журналістку.
Крім того, Кіркоров на концерті в Казахстані влаштував бійку квітами в залі для глядачів.
Багато хто почав сумніватися, що зі здоров'ям Кіркорова, який підтримав війну в Україні і яро виступає за Путіна, щось відбувається.
Кіркоров хоче виїхати з Росії, але виявився заручником серйозної хвороби свого обожнюваного батька, Бедроса Кіркорова, пише Telegram- канал "НеМалахов".
"Філіп Кіркоров опинився в дуже непростій ситуації. З чуток, артист міг би давно виїхати з Росії. Але не робить цього нібито через старенького тяжкохворого тата. Як розповіли знайомі співака, вокаліст весь на нервах, у нього трапляються зриви. Бедрос Кіркоров не перенесе тривалий переліт. Люблячий син змушений перебувати біля батька", - пишуть журналісти.
Кіркоров накинувся з квітами на концерті
Менеджер Кіркорова Катерина Успенська, внесла ясність в скандальну історію з побиттям на концерті.
Як виявилося, Філіп Бедросович відшльостав букетом свого наближеного, людини, яка повинна забезпечувати йому безпеку. Але цього разу колишньому чоловікові Примадонни не сподобалося, що охоронець просто-напросто виконує свої обов'язки.
"Це не глядач. Людина з команди. Філіп заступився за шанувальника, якого не пустили до сцени", - заявили у Кіркорова, пишуть росЗМІ.
Читайте також:
- Навіть Путін робить: Кіркоров видав таємницю про чоловічу гідність
- "Дідок в колготках": Кіркоров зганьбився перед казахами
- "Це що за диво вивалило": Кіркоров шокував людей голим виглядом на сцені і влаштував дикий скандал