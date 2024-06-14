Бог їм суддя: діти Заворотнюк можуть залишити Петра Чернишова без даху над головою

Чоловіка Анастасії Заворотнюк можуть позбавити даху над головою.

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Петро Чернишов плакав біля труни Заворотнюк / Колаж Главред, фото KP.ru

Російські пропагандистські ЗМІ продовжують розповідати про те, що ж робитиме сім'я Анастасії Заворотнюк після її смерті.

Як пише видання 7 днів, чоловік Анастасії Заворотнюк може залишитися без даху над головою. За даними ЗМІ, особняк акторки, в якому вона проживала останні п'ять років, вона заповіла своїм старшим дітям - доньці Анні та синові Майку.

Вони також додають, що у Петра Чернишова і дітей Анастасії Заворотнюк дуже натягнуті стосунки. Навіть на похороні було видно, що він тримається осторонь від дітей актриси.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Відразу після похорону артистки, від імені Петра Чернишова шахраї почали розсилати повідомлення з проханням скинути грошей. "Це жахливо блюзнірство. Я не розумію, чому такі люди є. Бог їм суддя", - сказав тоді Чернишов.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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