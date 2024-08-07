Співачка, яка виступала в Росії, набила собі Бандеру на стегні

Співачка Наргіз Закірова всіляко підтримує Україну.

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Співачка Наргіз та її нове тату / Колаж Главред, фото Instagram/nargizzakirova_official

Співачка Наргіз Закірова, яка тривалий час працювала в Росії, але з початку війни зайняла проукраїнську позицію, засвітила красиве тату.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, вона була в тривалому перельоті. Співачка також поділилася фотографією, де красується нове тату. Але тату не просте. Наргіз набила собі портрет борця за українську незалежність - Степана Бандеру.

Тату на стегні виконано в чорно-червоних кольорах і Наргіз із задоволенням демонструє новий образ.

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Наргіз набила нове тату / Скріншот Instagram/nargizzakirova_official

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Зазначимо, Наргіз Закірова, яка тривалий час працювала в Росії, але від початку війни зайняла проукраїнську позицію, не може терпіти, коли в її країну їдуть на гастролі артисти-путіністи, на кшталт клоуна Кіркорова і путіністки Ірини Дубцової.

Нагадаємо, раніше Наргіз опублікувала сторіз, як проїжджаючи нічним містом, реагує на афішу концерту російського співака і путінського лизоблюда Філіпа Кіркорова. Наргіз не стала церемонитися, і виставила сторіз, де "вітає" артиста на своїй землі: "Понаїхали, блін [неценз.]".

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