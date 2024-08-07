Співачка, яка виступала в Росії, набила собі Бандеру на стегні

Співачка Наргіз Закірова, яка тривалий час працювала в Росії, але з початку війни зайняла проукраїнську позицію, засвітила красиве тату.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, вона була в тривалому перельоті. Співачка також поділилася фотографією, де красується нове тату. Але тату не просте. Наргіз набила собі портрет борця за українську незалежність - Степана Бандеру.
Тату на стегні виконано в чорно-червоних кольорах і Наргіз із задоволенням демонструє новий образ.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, Наргіз Закірова, яка тривалий час працювала в Росії, але від початку війни зайняла проукраїнську позицію, не може терпіти, коли в її країну їдуть на гастролі артисти-путіністи, на кшталт клоуна Кіркорова і путіністки Ірини Дубцової.
Нагадаємо, раніше Наргіз опублікувала сторіз, як проїжджаючи нічним містом, реагує на афішу концерту російського співака і путінського лизоблюда Філіпа Кіркорова. Наргіз не стала церемонитися, і виставила сторіз, де "вітає" артиста на своїй землі: "Понаїхали, блін [неценз.]".
Вас також може зацікавити:
- "Понаїхали, б...": співачка Наргіз обматюкала Кіркорова
- Кіркоров відповів Наргіз, яка заматюкалася на його адресу
- "До мурашок": співачка Наргіз потужно заспівала "Ой, у лузі червона калина"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред