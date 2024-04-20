Близький друг Пугачової боягузливо відхрестився від неї

Ілля Резнік заявив, що в усьому винен "чоловік-іноагент" Максим Галкін.

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Ілля Резнік не перестає обговорювати Пугачову / Колаж Главред, фото Стархіт, Instagram/alla_orfey

Російський і світський поет-пісняр Ілля Резнік, який вважав себе близьким другом Алли Пугачової, що не підтримала військове вторгнення Росії в Україну, висловився щодо жінки.

За даними пропагандистських ЗМІ, Резнік називає Пугачову "дружина іноагента". "Зі зрадниками Батьківщини я не спілкуюся. Те, що говорить її чоловік, мене шокує. Усі іноагенти, які виїхали з країни, ніколи не повинні повернутися назад до нас, у Росію", - боягузливо розповідає старий поет.

При цьому він додає, що Аллу Пугачову він вважає своєю сестрою. "А Аллу, як і Раймонда, я любив і буду любити завжди. Повторюся, я вважаю її своєю сестрою, вона мене - братом. А родичів не вибирають. Я дуже сподіваюся, що Алла незабаром все усвідомить і повернеться додому, в Росію, покається перед народом, який любив її так, як нікого і ніколи в нашій країні не любили і не обожнювали..." - міркує Рєзнік.

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Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Раніше Рєзнік поскаржився на те, що йому перестали платити авторські пісні, оскільки композиції Алли Пугачової зняли з радіоефірів. Це серйозно вдарило по кишені Резника.

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Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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