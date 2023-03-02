"Безхребетний! І вашим і нашим": Нагієв у синьо-жовтому довів росіян до істерики

Розлючені росіян звинуватили Дмитра Нагієва в підтримці України.

Дмитро Нагієв / instagram.com/nagiev.universal/

Шоумен Дмитро Нагієв, які прямо не засуджує військове вторгнення Росії в Україну, непрямо виступив проти війни.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео на якому постав у жовтій куртці на тлі блакитного неба.

На тлі артист поставив пісню Михайла Круга "Володимирський централ" з рядками про прихід весни.

відео дня

"Весна. І надія запалилася. Будьте вже щасливі. Посміхайтеся не тільки при перевірці на інсульт. Дивний час, дивна весна", - написав Нагієв під відео.

Розлючені росіяни тут же звинуватили його в підтримці України, а українці подякували йому за таку публікацію

Дмитро Нагієв / скріншот

"Красиве поєднання кольорів: блакитне небо і жовта куртка", "Збіг? Не думаю", "Ось еталон розуму! Говорить мовчки ! Клас", "Мені здається в такий час злочин мовчки посміхатися дивною посмішкою, скажи прямо що думаєш! А так це боягузтво! Або ти за Батьківщину або немає і третього не дано! А взагалі, де твоя Батьківщина Дмитро Нагієв?", "Актор ... без слів зіграв", "Дмитро, спасибі, що ви за цей рік пройшли перевірку на людяність! Поки залишилися такі люди - залишається і надія, що світанок не за горами", "Безхребетний і ваш і нашим. Хочете так станцюємо, хочете так станцюємо. Розчарував", - писали в коментарях під відео.

Нагадаємо, раніше російські медіа поширили новину про те, що російський актор Дмитро Нагієв пожертвував на потрібні окупантів, які ведуть жорстоку війну в Україні, близько 3 мільйонів доларів. Сам Нагієв цю інформацію поспішив спростувати.

Нагадаємо, російський актор Дмитро Нагієв, який опублікував кілька постів в соцмережах, але ні в одному з них безпосередньо не засудив розв'язану Путіним війну, сильно постраждав під час вистави. Прямо під час вистави "Крись" на сцені Калінінградського обласного театру впали декорації. Кажуть, що до акторові відразу ж викликали швидку допомогу, однак актор відмовився і дограв виставу до кінця.

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