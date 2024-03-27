"Без коментарів": на концерті Приходько сталася "величезна трагедія"

Співачка Анастасія Приходько повідомила про те, що на її концерті померла людина.

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Анастасія Приходько не може прийти до тями після того, що сталося / Колаж Главред, фото Instagram/prykhodko_official

Відома українська співачка Анастасія Приходько повідомила про трагедію, яка трапилася у неї на концерті в місті Трускавець.

Про це Приходько повідомила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, під час виступу сталася "велика трагедія". Утім, співачка не готова давати коментарі та розповідати, що такого жахливого сталося на її концерті.

Приходько розповіла про трагедію на концерті / Скриншот Instagram/prykhodko_official

Пізніше видання RegioNews повідомило, що під час виступу артистки раптово помер її менеджер. Прямо на концерті людині стало погано і вона померла.

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Хто така Анастасія Приходько Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року Анастасія оголосила про те, що повертається на естраду.

Пізніше на сторінці Приходько в сторіз вийшла її СММ-менеджерка з повідомленням про те, що наступний концерт команди вони вирішили скасувати.

Команда Приходько поділилася трагічною новиною / Скриншот Instagram/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше Приходько в доволі жорсткій манері висловила свою думку з приводу мовного скандалу з екснардепкою та лінгвісткою Іриною Фаріон, яку напередодні підтримав легенда українського театру і кіно Богдан Бенюк.

Крім того, Анастасія Приходько різко відреагувала на виступ Віри Брежнєвої на новорічному концерті в Києві.

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