"Без коментарів": на концерті Приходько сталася "величезна трагедія"

Відома українська співачка Анастасія Приходько повідомила про трагедію, яка трапилася у неї на концерті в місті Трускавець.
Про це Приходько повідомила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, під час виступу сталася "велика трагедія". Утім, співачка не готова давати коментарі та розповідати, що такого жахливого сталося на її концерті.
Пізніше видання RegioNews повідомило, що під час виступу артистки раптово помер її менеджер. Прямо на концерті людині стало погано і вона померла.
Хто така Анастасія Приходько
Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України.
У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце.
За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року Анастасія оголосила про те, що повертається на естраду.
Пізніше на сторінці Приходько в сторіз вийшла її СММ-менеджерка з повідомленням про те, що наступний концерт команди вони вирішили скасувати.
Нагадаємо, раніше Приходько в доволі жорсткій манері висловила свою думку з приводу мовного скандалу з екснардепкою та лінгвісткою Іриною Фаріон, яку напередодні підтримав легенда українського театру і кіно Богдан Бенюк.
Крім того, Анастасія Приходько різко відреагувала на виступ Віри Брежнєвої на новорічному концерті в Києві.
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