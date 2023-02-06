Бейонсе встановила світовий рекорд на Греммі-2023

Ноулз робить це вдруге, підтверджуючи свій негласний титул королеви і гласний - артиста тисячоліття.

Бейонсе за 26 років на сцені отримала 32 статуетки Греммі / instagram.com/beyonce

Американська співачка, танцівниця і музичний продюсер Бейонсе влаштувала на 65 церемонії Греммі справжній фурор. Артистка довела, що не дарма її називають "Королевою", адже за свій новий альбом Відродження (Renaissance), який вийшов влітку 2022 року, вона зібрала рекордну кількість заповітних статуеток.

Бі перемогла відразу в двох номінаціях: "Кращий танцювальний/електронний музичний альбом" за платівку Renaissance, а також "Краща пісня в стилі R&B" - за композицію CUFF IT. Таким чином в руках Бейонсе (за сольну кар'єру і в складі групи Destiny's Child) виявилося 32 "Греммі".

Таку кількість нагород від Національної академії мистецтва і науки звукозапису до неї ще не отримував ніхто. Артистка побила рекорд угорсько-британського диригента Георга Шолті з його 31 статуеткою. Музикант був рекордсменом протягом 20 років.

Це - другий рекорд королеви Бі на Греммі. У 2021 році вона стала першою жінкою, яка виграла найбільшу кількість статуеток Греммі за свою кар'єру - 28.

Всього за за 26 років кар'єри Бейонсе Ноулз отримала 1355 номінацій на премії в різних областях. З них перемогла артистка в 594.

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