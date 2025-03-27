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Бере 6 дол з клієнта: російський співак став трансом у США і оселився на вулиці

Віталій Кірсанов
27 березня 2025, 20:21
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Оскар у червоній сукні та з довгим світлим волоссям стверджує, що став жінкою-транссексуалкою.
Співак Оскар зайнявся проституцією у США
Співак Оскар бродяжить у США / колаж: Главред, фото: instagram.com/scarlettlaqueenpage, My life in America / YouTube

Коротко:

  • Оскар поневіряється і займається проституцією в США
  • Оскар наносить для захисту від агресивних клієнтів яскравий макіяж

Популярний у 2000-ті російський співак Оскар (справжнє ім'я - Шаміль Малкандуєв), який переїхав п'ять років тому до США, змінив орієнтацію і зайнявся продажем тіла за гроші. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

В опублікованому відео, яке було знято в Нью-Йорку, 46-річний співак зізнається, що змінив рід своєї діяльності, а також бродяжить.

У відеоролику Оскар у червоній сукні та з довгим світлим волоссям стверджує, що став жінкою-транссексуалкою.

"Справи супер. Сиджу, чекаю клієнта. Це чоловіки... Я віруюча, щоб не вбили клієнти. Клієнти різні, іноді агресивні...", - каже Оскар.

Крім того, автор хіта 2000 року "Між мною і тобою" зізнався, що хоче знову виступати на сцені, і запропонував автору відео заспівати свою пісню під гітару, однак при цьому почав виконувати трек Ride популярної співачки Лани Дель Рей.

Mash стверджує, що Оскар за свої послуги бере шість доларів, живе на вулиці в районі Квінс, куди перебрався з Брайтон-Біч, і наносить для захисту від агресивних клієнтів яскравий макіяж.

За даними каналу, у січні Оскару на зібрані гроші купили спальний мішок і теплий одяг, але він їх не забрав. Оскар відмовляється від допомоги шанувальників. Сестра артиста уточнила, що він страждає на манію переслідування і не хоче відновлювати документи. До бродяжництва він працював таксистом і співав у кабаре, проте через пандемію коронавірусу втратив роботу, а допомогу, яку виплачував, витрачав на алкоголь і врешті-решт потрапив до психіатричної клініки.

Дивіться кліп на пісню Оскара "Между мной и тобой"

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Хто такий співак Оскар

Оскар (Шаміль Малкандуєв) - трансгендерний співак, який до 2020 року виступав під псевдонімами Оскар, Шаміль, Джемма і Скарлетт.

Шаміль Малкандуєв народився в сім'ї військового в місті Нальчик (республіка Кабардино-Балкарія). За національністю балкарець. З 7 до 12 років разом із сім'єю проживав у Якутії, потім повернувся в Нальчик, де після школи закінчив юридичний факультет Кабардино-Балкарського державного університету імені Бербекова. Наприкінці 1990-х років переїхав до Москви, щоб займатися музикою. Перший час він жив у орендованій московській квартирі. На фестивалі в Нальчику познайомився із засновником гурту "Мертвые дельфины" Артуром Ацаламовим, який згодом написав для нього кілька пісень, зокрема хіти "Бег по острию ножа", "Паноптикум" і "Мажь вазелином".

У 2001 році Оскар у РФ отримав премію "Золотий грамофон" за хіт "Между мной и тобой".

У 2003 році посварився з продюсером і втратив права на сценічний псевдонім Оскар і виконання деяких своїх пісень. За деякими даними, причиною тому стала пісня "Не треба", в якій Шаміль виступав проти війни в Чечні. На пісню було знято кліп, що складався з відеозаписів військової хроніки часів Чеченської війни і теракту на "Норд-Ості", який транслювався короткий час на телеканалі "MTV Росія".

Наразі бродяжить і займається проституцією в США.

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