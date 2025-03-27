"Довгий час страждав": помер зірка російських серіалів

Олексій Весьолкін помер у віці 63 років.

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Олексій Весьолкін помер від раку / колаж: Главред, фото: скрін відео

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Де помер Олексій Весьолкін

Хто виявив його тіло

Російський відомий ведучий і актор Олексій Весьолкін, який підтримував терористичне вторгнення РФ в Україну, помер учора, 26 березня, у своїй квартирі.

Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, колеги артиста по Російському академічному молодіжному театру вже висловили свої співчуття.

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"26 березня пішов із життя заслужений артист Росії Олексій Весьолкін. Олексія Весьолкіна було прийнято до трупи РАМТу 1983 року відразу після закінчення Театрального училища ім. Щукіна. За 42 роки в театрі він зіграв майже 60 ролей, кожна з яких ставала справжньою, яскравою подією: Фамусов у "Горі від розуму", Джеррі в "Проблемі", Сільвіо в пушкінському "Пострілі", Антіох у "Береніці", Шиманов у "Пастці №46". Артист дивовижної творчої енергії, колоритна, темпераментна людина з блискучим почуттям гумору і магнетичним поглядом. Олексію Олексійовичу, дорогий, як нам усім вас не вистачатиме... Глибокі наші співчуття рідним і близьким. Тримайтеся, будь ласка! Ми з вами", - наголосили артисти.

Олексій Весьолкін боровся з онкологією / фото: скрін відео

Уже відомо, що Весьолкін боровся з онкологічним захворюванням - раком крові, його тіло виявила дружина Тетяна Весьолкіна. У ведучого залишилися син Олексій і донька Анастасія.

"Тіло телеведучого напередодні в районі 12-ї години ночі виявила його дружина у квартирі на П'ятницькому шосе в Москві. Лікарі, які приїхали на місце, лише констатували його смерть. Йому було 63 роки. Довгий час телеведучий страждав від раку крові", - повідомило джерело росЗМІ.

Олексій Весьолкін знімався в серіалах / фото: скрін відео

Олексій Весьолкін знімався в кіно і серіалах: "Не родись красивою", "Кулагін і партнери", "FM і хлопці" та в інших. Також він раніше вів програми "Цар гори", "До 16 і старше".

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Хто такий Олексій Весьолкін? Олексій Весьолкін - радянський і російський актор, режисер, теле- і радіоведучий, шоумен. Заслужений артист Росії (1996).

Протягом тривалого часу боровся з онкогематологічним захворюванням, від якого помер 26 березня 2025 року у віці 63 років.

У березні 2022 року підтримав вторгнення Росії в Україну.

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