Фіналістку Нацвідбору спіймали на співпраці з росіянином - що сталося

Valeriya Force потрапила в гучний скандал.

https://glavred.net/starnews/finalistku-nacotbora-poymali-na-sotrudnichestve-s-rossiyaninom-chto-proizoshlo-10732808.html Посилання скопійоване

Valeriya Force - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Valeriya Force

Ви дізнаєтеся:

Valeriya Force співпрацювала з громадянином країни-агресора

Коли це сталося

Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2026 Valeriya Force потрапила в гучний скандал. Блогер-пліткар Богдан Беспалов знайшов докази її співпраці з громадянином країни-агресора.

Виявилося, що вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка продовжувала працювати з саунд-продюсером з країни-агресора. На його сторінці в Instagram знайшлися докази їхньої спільної роботи над альбомом "My dark side", який співачка випустила під псевдонімом Vesta, а також над треком "People in my head".

відео дня

Valeriya Force співпрацювала з росіянином / фото: instagram.com, d.woo_mixing

"Одна з учасниць у 2024 році працювала з росіянином над створенням її композиції. З росіянином, який живе в Москві", — наголосив Беспалов.

Більш того, саунд-продюсер співпрацює з російськими артистами з проросійським вектором і підтримкою так званого "СВО". Треки, створені у співпраці з росіянином, Valeriya Force досі використовує у своїй промокампанії до Національного відбору.

Звукорежисер співпрацює з російськими артистами / фото: instagram.com, d.woo_mixing

Що примітно, після виявлення доказів співпраці саунд-продюсер вирішив приховати ці фотографії зі своїх соцмереж, однак це не змогло зупинити скандал. Богдан Беспалов заявив, що вже звернувся до організаторів Нацвідбору.

"Чекаємо на офіційну відповідь і позицію", — підсумував блогер.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на рідну Україну, пішла на рішучий крок, щоб зберегти шлюб з іспанцем Ісааком Віджраку. Зрадниця виклала кругленьку суму для того, щоб вивезти чоловіка на відпочинок за кордон.

Також співачка Monokate записала гостру пародію на Jerry Heil після її гучної заяви про Нацвідбір. Артистка розповіла, що записувала свою пісню на Виноградарі два місяці. Також вона підкреслила, що не буде грати в "шоубізнесові ігри", і закликала глядачів голосувати серцем.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред