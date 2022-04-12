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Бєдняков зробив російським жебракам-"визволителям" та їхнім дружинам вигідну пропозицію

12 квітня 2022, 14:43

Ведучий пообіцяв "нагороду" російським військовим.

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Бідняків зробив російським жебракам "визволителям" та їхнім дружинам вигідну пропозицію / instagram.com/biedniakov/

Російська армія "відзначилася" в Україні не тільки звірячими і злочинами, а й мародерство.

Не раз в перехопленнях розмов всі чули, як ці жінки дають напуття побільше награбувати. Життя людей і дитячі смерті для них – ніщо, лише труси та блендер відхопити.

Ведучий Андрій Бєдняков запропонував зробити відправку речей дружинам окупантів. Також він забрав з кадру книги, адже в РФ книги не читають.

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instagram.com/biedniakov/

Таку посилку він пообіцяв відправити окупантам та їхнім рідним, щоб вони забралися з України.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.

Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника. За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.

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війна в Україні мародерство російські військові Андрій Бідняків
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