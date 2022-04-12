Бєдняков зробив російським жебракам-"визволителям" та їхнім дружинам вигідну пропозицію

Ведучий пообіцяв "нагороду" російським військовим.
Російська армія "відзначилася" в Україні не тільки звірячими і злочинами, а й мародерство.
Не раз в перехопленнях розмов всі чули, як ці жінки дають напуття побільше награбувати. Життя людей і дитячі смерті для них – ніщо, лише труси та блендер відхопити.
Ведучий Андрій Бєдняков запропонував зробити відправку речей дружинам окупантів. Також він забрав з кадру книги, адже в РФ книги не читають.
Таку посилку він пообіцяв відправити окупантам та їхнім рідним, щоб вони забралися з України.
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.
Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника. За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.
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