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Артур Логай зі сміхом надавав дружині ляпасів

8 серпня 2022, 17:53

Акторові така маніпуляція здається відмінною розрядкою.

Артур Логай з дружиною
Артур Логай з дружиною побили один одного по обличчю лавашем / instagram.com/simple_curly

Український актор, зірка драмеді Моя улюблена Страшко і переможець шоу Танці з зірками, Артур Логай здивував шанувальників епізодом зі свого сімейного життя.

На сторінках Артура і Євгенії в Instagram з'явилося відео, на якому пара стоїть на кухні з повними ротами води. При цьому вони по черзі б'ють один одного по щоках лавашем, ледь стримуючи сміх.

Розсміявшись, і все-таки розбризкавши всю воду, актор з дружиною цілуються. Дивний ролик вони назвали "ранковою розрядкою".

У коментарях шанувальники актора розділилися в думках: одні посміялися разом з подружжям, і визнали таку "розрядку" дійсно заспокійливою, інші вважають неприйнятним рукоприкладство в сім'ї навіть жартома, а треті знітилися, так як вважають таке ставлення до хліба образливим.

Раніше герцоги Кембриджські разом відвідали публічний захід, під час якого Кейт Міддлтон зняла обручку. У ЗМІ підозрюють між подружжям сварку через роман принца Вільяма на стороні.

Також стало відомо, що український футболіст, член Національної збірної України Артем Довбик вперше став батьком. Первістка спортсмену подарувала його дружина Юлія Черненко.

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