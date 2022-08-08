Артур Логай зі сміхом надавав дружині ляпасів

Артур Логай з дружиною побили один одного по обличчю лавашем / instagram.com/simple_curly

Український актор, зірка драмеді Моя улюблена Страшко і переможець шоу Танці з зірками, Артур Логай здивував шанувальників епізодом зі свого сімейного життя.

На сторінках Артура і Євгенії в Instagram з'явилося відео, на якому пара стоїть на кухні з повними ротами води. При цьому вони по черзі б'ють один одного по щоках лавашем, ледь стримуючи сміх.

Розсміявшись, і все-таки розбризкавши всю воду, актор з дружиною цілуються. Дивний ролик вони назвали "ранковою розрядкою".

У коментарях шанувальники актора розділилися в думках: одні посміялися разом з подружжям, і визнали таку "розрядку" дійсно заспокійливою, інші вважають неприйнятним рукоприкладство в сім'ї навіть жартома, а треті знітилися, так як вважають таке ставлення до хліба образливим.

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