Кейт Міддлтон зняла обручку після чуток про зради принца Вільяма

Кейт Міддлтон зняла обручку / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Герцоги Кембриджські, принц Вільям і Кейт Міддлтон, відвідали Ігри Співдружності в Бірмінгемі в компанії їх єдиної доньки Шарлотти. Спортивні змагання в різних видах спорту чимало повеселили королівську сім'ю.

Однак одна деталь цього візиту здивувала шанувальників монарших осіб - на безіменному пальці Міддлтон не було обручки, яка раніше належала матері її чоловіка, принцесі Діані.

На знімках, якими Кембриджські поділилися на своїй офіційній сторінці в Instagram, видно, що Кейт позбулася символічної прикраси.

Такий жест герцогині викликав тривогу, адже нещодавно в ЗМІ почали поширюватися чутки про невірність принца Вільяма. Жовта преса стверджувала, що Міддлтон знає про роман, але вважає за краще закривати очі на інтрижку.

Втім, відсутність кільця на пальці може сказати принцу Вільяму набагато більше, ніж могла б вимовити вголос розлючена дружина.

Кейт Міддлтон зняла обручку / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Раніше 40-річна герцогиня Кембриджська, Кейт Міддлтон, показала витончені щиколотки і засмаглі коліна під час Гран-прі Великобританії з вітрильного спорту в Плімуті.

Також стало відомо, що американська супермодель Емілі Ратаковскі розлучається з чоловіком після 4 років шлюбу. Актор і продюсер Себастьян бір-Макклард виявився "серійним псом" і регулярно зраджував одній з найкрасивіших жінок світу.

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