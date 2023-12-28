Російських артистів, які потрапили в немилість влади через "голу вечірку" блогерки Івлєєвої, пропонують відправити на фронт.
Про це заявив головний російський пропагандист і злочинець Володимир Соловйов.
Він запропонував "вершкам" шоу-бізнесу поїхати і особисто підтримати російських окупантів. "Необов'язково робити з цього публічні і гучні виступи. Це і неможливо, може прилетіти. Гуманітарки просто побільше візьміть", - сказав Соловйов.
За словами терориста, якого цитує пропагандистський ресурс "Стархіт", зірки повинні поїхати на окуповані території і подивитися в очі російським бандитам.
"Їдьте до хлопців, погляньте їм в очі. Просто тихо і спокійно заспівайте, поговоріть, потисніть руки. Вислухайте, що вам в обличчя скажуть. Зайдіть в госпіталь, подивіться в очі людям, які батьківщину захищають. І не бійтеся опублікувати про це фотозвіт. Це не означає, що вас пробачать і повернуть в ефір. Але, принаймні, ви хоч щось в цьому житті почнете розуміти", - говорить помийна яма Соловйов.
Раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало шкода, страшно і безглуздо.
Також стало відомо про те, що естрадний російський співак Кіркоров, який буквально днями виклянчував прощення за участь у "Голій" вечірці блогерки Івлєєвої, буде вирізаний з новорічного кіно. Інформацію пропагандистам підтвердила ще одна путіністка Тіна Канделакі.
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