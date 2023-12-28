Кіркорова вирізали з російського новорічного кіно

Ходять чутки, що карає артистів за участь у "Голій" вечірці сам терорист Путін.

https://glavred.net/stars/kirkorova-vyrezali-iz-rossiyskogo-novogodnego-kino-10528643.html Ссылка скопирована

Кіркорова вирізають з усіх ефірів / Колаж Главред, фото Стархіт

Старі зірки російської естради тепер на власній шкурі відчули диктатуру російської влади, яку вони так завзято захищають.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, естрадний російський співак Кіркоров, який буквально днями виклянчував прощення за участь у "Голій" вечірці блогерки Івлєєвої, буде вирізаний з новорічного кіно.

Інформацію пропагандистам підтвердила ще одна путіністка Тіна Канделакі.

видео дня

"Так, ми перезнімаємо ряд сцен у фільмі "Іван Васильович змінює все", щоб зробити фільм цікавіше, гостріше, провокативніше і, звичайно ж, перемогти в цю конкурентну ніч, порадувавши глядача", - заявила вона. За фактом же, Кіркорова вже навіть зняли з новорічних афіш, які рекламували фільм.

Раніше пропагандистка Ксенія Собчак написала в особистих соцмережах, що керівництво Першого каналу і каналу "Росія 1" прийняли рішення прибрати з "блакитних вогників" всіх тих, хто прийшов в клуб "Мутабор" на "голу" вечірку Насті Івлєєвої.

Нагадаємо, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало шкода, страшно і безглуздо.

Раніше скандальний путініст Філіп Кіркоров, який був одним з учасників скандальної "голої" вечірки у Анастасії Івлєєвої, виправдався за свій вчинок дивним способом - згадав про любов до своєї терористичної Батьківщини.

Вас також може зацікавити:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.