Колишня українка, співачка-зрадниця Анна Asti, яка ні слова не сказала про війну в Україні і навіть отримала паспорт терористичної держави Росія, потрапила під санкції російської влади через "голу вечірку", на якій вона співала в гостях у блогерки Івлєєвої.
За інформацією пропагандистських ЗМІ, запроданці Асті вже скасували один концерт і на черзі ще один. Зокрема, влада скасувала її новорічне шоу, яке могло принести їй близько 6,5 млн рублів (70 тис доларів США).
Тепер її виступ знаходиться під загрозою в люксовому комплексу Барвиха.
РосЗМІ також ображаються, що співачка навіть не вибачилася за свій "жахливий вчинок".
Раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало шкода, страшно і безглуздо.
Також стало відомо про те, що естрадний російський співак Кіркоров, який буквально днями виклянчував прощення за участь у "Голій" вечірці блогерки Івлєєвої, буде вирізаний з новорічного кіно. Інформацію пропагандистам підтвердила ще одна путіністка Тіна Канделакі.
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