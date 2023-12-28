Співачці-зрадниці Ганні Asti скасовують концерти в РФ

Співачка Ганна Asti також опинилася в центрі скандалу після вечірки.

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Анна Asti скоро залишиться без заробітків в РФ / колаж: Главред, фото: t.me/anna_asti

Колишня українка, співачка-зрадниця Анна Asti, яка ні слова не сказала про війну в Україні і навіть отримала паспорт терористичної держави Росія, потрапила під санкції російської влади через "голу вечірку", на якій вона співала в гостях у блогерки Івлєєвої.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, запроданці Асті вже скасували один концерт і на черзі ще один. Зокрема, влада скасувала її новорічне шоу, яке могло принести їй близько 6,5 млн рублів (70 тис доларів США).

Тепер її виступ знаходиться під загрозою в люксовому комплексу Барвиха.

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РосЗМІ також ображаються, що співачка навіть не вибачилася за свій "жахливий вчинок".

Раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало шкода, страшно і безглуздо.

Також стало відомо про те, що естрадний російський співак Кіркоров, який буквально днями виклянчував прощення за участь у "Голій" вечірці блогерки Івлєєвої, буде вирізаний з новорічного кіно. Інформацію пропагандистам підтвердила ще одна путіністка Тіна Канделакі.

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