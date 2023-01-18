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Анна Сєдокова зробила п'ятирічному синові тату: "Тепер відрощуємо волосся на дреди"

18 січня 2023, 11:50
Малюнок на плечі Гектора з'явився, як частина його новорічного бажання.
Анна Седокова
Анна Сєдокова зробила татуювання 5-річному синові / instagram.com/annasedokova

Українська співачка-зрадниця Анна Сєдокова на слізливих розповідях про свою важку долю заробляє гроші і увагу шанувальників. Її блог в Instagram фонтанує відвертістю, іноді настільки надмірною, що хочеться прикрити очі рукою.

У гонитві за переглядами і реалізуючи хворобливе бажання постійно перебувати в центрі уваги, Сєдокова навіть наважилась на відчайдушний крок: артистка виконала новорічне бажання свого 5-річного сина Гектора, і зробила хлопчикові татуювання.

Процес та результат потрапив в Instagram- сторіс Сєдокової. Тепер на плечі Гектора красується реалістичний чорно-білий лев. Наступний пункт в списку бажань хлопчика - заплісти дреди. Цю зміну в його зовнішності співачка також схвалила.

На щастя, у Сєдокової вистачило розуму татуювання для Гектора зробити тимчасовим - це виявилася просто реалістична перекладна картинка. Однак про дреди вона не пожартувала - син буде відрощувати волосся і робити екстравагантну зачіску.

Про те, чи виконала Анна третє бажання хлопчика, 100 доларів, щоб він став багатим, Сєдокова вирішила чомусь не розповідати.

Син Анни Сєдокової Гектор
Син Анни Сєдокової Гектор виконав своє новорічне бажання / instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, українська співачка Анна Сєдокова живе в США, але при цьому не залишає спроб навідатися в Росію. Вона приїхала до Москви, де відвідала прем'єру кінофільму. Вона була одягнена в Шкіряний комбінезон. Очевидно, що вона хотіла похвалитися своїми схудлими формами.

Нагадаємо, раніше Сєдокова в черговий раз перейнялася своїми інтимними частинами тіла. Співачка, яку хвилюють виключно постільні проблеми з її чоловіком і свою вагу, а не звірства в Україні, виклала фото своєї п'ятої точки і підписала її: "Для тих хто переживав. М'ячі на місці".

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