Анна Сєдокова зробила п'ятирічному синові тату: "Тепер відрощуємо волосся на дреди"

Малюнок на плечі Гектора з'явився, як частина його новорічного бажання.

Анна Сєдокова зробила татуювання 5-річному синові / instagram.com/annasedokova

Українська співачка-зрадниця Анна Сєдокова на слізливих розповідях про свою важку долю заробляє гроші і увагу шанувальників. Її блог в Instagram фонтанує відвертістю, іноді настільки надмірною, що хочеться прикрити очі рукою.

У гонитві за переглядами і реалізуючи хворобливе бажання постійно перебувати в центрі уваги, Сєдокова навіть наважилась на відчайдушний крок: артистка виконала новорічне бажання свого 5-річного сина Гектора, і зробила хлопчикові татуювання.

Процес та результат потрапив в Instagram- сторіс Сєдокової. Тепер на плечі Гектора красується реалістичний чорно-білий лев. Наступний пункт в списку бажань хлопчика - заплісти дреди. Цю зміну в його зовнішності співачка також схвалила.

На щастя, у Сєдокової вистачило розуму татуювання для Гектора зробити тимчасовим - це виявилася просто реалістична перекладна картинка. Однак про дреди вона не пожартувала - син буде відрощувати волосся і робити екстравагантну зачіску.

Про те, чи виконала Анна третє бажання хлопчика, 100 доларів, щоб він став багатим, Сєдокова вирішила чомусь не розповідати.

Син Анни Сєдокової Гектор виконав своє новорічне бажання / instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, українська співачка Анна Сєдокова живе в США, але при цьому не залишає спроб навідатися в Росію. Вона приїхала до Москви, де відвідала прем'єру кінофільму. Вона була одягнена в Шкіряний комбінезон. Очевидно, що вона хотіла похвалитися своїми схудлими формами.

Нагадаємо, раніше Сєдокова в черговий раз перейнялася своїми інтимними частинами тіла. Співачка, яку хвилюють виключно постільні проблеми з її чоловіком і свою вагу, а не звірства в Україні, виклала фото своєї п'ятої точки і підписала її: "Для тих хто переживав. М'ячі на місці".

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