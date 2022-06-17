Анна Богдан показала з ким спить після розставання з Заливако/ скріншот

Новина про те, що блогерка Анна Богдан після року стосунків оголосила про розставання з бізнесменом Михайлом Заливако вразила багатьох.

На своїй сторінці в Instagram вона зізналася, що зіткнулася з хвилею хейта у свій бік.

У сторіс вона опублікувала коментарі доброзичливців, які підтримують її в цей непростий час.

скріншот

Також їй довелося виправдовуватися, що вона не підписувала контракт з Заливако, а ось реальну причину розриву відносин з Мішею дівчина поки не зважилася озвучити.

скріншот

Анна також показала, з ким лягає спати після розставання із завидним холостяком.

скріншот

Нагадаємо, про розставання пари повідомила саме Анна. Вона зізналася, що довго не наважувалася розповісти про це своїм шанувальникам, які підтримували пару і після проекту.

Читайте також: