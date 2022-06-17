Анна Богдан показала, з ким спить після розставання з Заливако

Дівчина зізналася, що зіткнулася з хвилею хейта у свій бік.
Новина про те, що блогерка Анна Богдан після року стосунків оголосила про розставання з бізнесменом Михайлом Заливако вразила багатьох.
На своїй сторінці в Instagram вона зізналася, що зіткнулася з хвилею хейта у свій бік.
У сторіс вона опублікувала коментарі доброзичливців, які підтримують її в цей непростий час.
Також їй довелося виправдовуватися, що вона не підписувала контракт з Заливако, а ось реальну причину розриву відносин з Мішею дівчина поки не зважилася озвучити.
Анна також показала, з ким лягає спати після розставання із завидним холостяком.
Нагадаємо, про розставання пари повідомила саме Анна. Вона зізналася, що довго не наважувалася розповісти про це своїм шанувальникам, які підтримували пару і після проекту.
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Автор: Сергій Коломієць