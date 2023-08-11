Анджеліна Джолі і Бред Пітт закінчили судитися з приводу розлучення - ЗМІ

Експодружжя Бред Пітт і Анджеліна Джолі завершили свій довгий розлучення - семирічну і вельми дорогу судову тяжбу.

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Пітт і Джолі судилися в цілому близько семи років - ЗМІ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарні голлівудські кіноартисти Бред Пітт і Анджеліна Джолі завершили шлюборозлучний процес - через сім років судових тяжб. Про це повідомляє американське видання In Touch Weekly з посиланням на свої джерела в оточенні артистів.

"Вони витратили стільки грошей на ці судові битви, включаючи боротьбу за опіку, і Енджі в кінцевому підсумку могла розоритися через це, тому було б розумно скоротити її втрати. Це велика перемога Бреда", - повідомляють джерела.

Після того, як Джолі і Пітт оголосили про розрив у вересні 2016 року, вони не могли поділити виноробню Chateau Miraval на півдні Франції і вирішити питання з приводу опіки над дітьми.

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Повідомляється, що Пітт отримав повний контроль над маєтком у Франції і право спільної опіки над дітьми, проте зобов'язався виплатити Джолі величезну компенсацію ‒ в розмірі 250 мільйонів доларів. Інсайдери відзначають, що актриса погодилася припинити судитися виключно через гроші, а також, щоб поставити крапку в "болісних переговорах".

"Вона просто прагнула до фінансової незалежності і до якоїсь форми миру і закриття цієї глибоко болючої і травмуючої глави в житті її і дітей", — підсумували джерела.

Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і дочку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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