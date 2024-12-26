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Амадор Лопес упав зі сцени і опинився в лікарні

Олена Кюпелі
26 грудня 2024, 19:03
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Хореограф зізнався, що отримав серйозну травму під час виступу.
Амадор Лопес
Амадор Лопес сильно травмувався / колаж: Главред, фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Коротко:

  • Амадор Лопес сильно травмувався
  • Що трапилося

Відомий хореограф і танцівник Амадор Лопес упав прямо на концерті і серйозно травмувався.

У програмі "ЖВЛ презентує" Лопес зізнався, що під час концерту впав просто на сцені і травмував руку.

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"Я дійсно впав на концерті, я не відчував руку, не міг рухати нею, контролювати її. Зараз я не відчуваю три пальці, але я багато роблю і проходжу медикаментозну терапію для того, щоб усе було добре. Зараз я вже трохи можу підняти руку", - зізнався артист.

Хореографа госпіталізували до лікарні на цілих 4 дні. Йому ставили крапельниці та давали ліки й уколи. За словами артиста, медики роблять усе, що потрібно, а сам артист проходить реабілітацію.

"Дуже довга реабілітація, дуже багато ліків, уколів. Я був у лікарні, крапельниці... Це жахливо... Просто треба терпіння. Мене госпіталізували, я був три дні в лікарні. Кажу, що післязавтра поїду, а вони мені, що нікуди ти не поїдеш. Я чекав, сидів для того, щоб виїхати і далі працювати для нашої перемоги", - поділився шоумен.

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Хто такий Амадор Лопес?

Амадор Хосе Лопес Родрігес - україно-венесуельський фехтувальник, хореограф і співак. Виконує пісні в стилях поп і техно, реп і реггі. У 2006 створив студію латиноамериканських танців у Києві та шоу-балет "Rumbero's", який працював із відомими зірками естради України. Співпрацював із шоу "Танці з зірками", "Танцюю для Тебе", Майданс-2 і "Фабрика зірок", повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року став громадянином України.

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