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"Полежу, - трохи втомилася": Амадор Лопес розповів про останні місяці життя Ніни Матвієнко

Дмитро Відоменко
5 грудня 2023, 13:14
Відомий хореограф Амадор Лопес, який дружив зі співачкою Ніною Матвієнко, згадав, що вона до останнього вірила у своє одужання.
Лопес, Матвієнко
Амадор Лопес останні роки дружив з Ніною Матвієнко / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий хореограф і танцівник Амадор Лопес, який в останні роки дружив з нині покійною легендарною фолк-співачкою Ніною Матвієнко, згадав, що вона до останнього вірила в своє одужання. Про це він розповів у програмі "Неймовірна правда про зірок" на телеканалі СТБ.

Свою останню розмову з Матвієнко Лопес не може згадати без сліз. Співачка розповіла хореографу, що потрапила до лікарні, але пояснила це "втомою".

Лопес говорив, що відчував ‒ стан здоров'я Матвієнко почало погіршуватися ще до того, як вона потрапила в руки лікарів. Він намагався допомогти виконавиці, але вона рішуче відмовлялася від цього і жартувала, що ще "не стара".

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Як каже Лопес, коли онкологічне захворювання змусило співачку все ж лягти в лікарню, Матвієнко робила все, щоб друзі не турбувалися про неї.

"Я пам'ятаю, вона мені прислала голосове повідомлення, тому що не хотіла, щоб ми побачили, коли вона була в госпіталі. Вона до останнього посміхалася і говорила: "Я тебе дуже люблю. Іди вперед, і все буде добре. Я трохи тут полежу, трохи втомилася, і надалі будемо гастролювати, допомагати нашим хлопцям", – сказав хореограф зі сльозами на очах.

Нагадаємо, раніше Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Вона не дожила 2 дні до свого 76-річчя.

Раньше друзі Ніни Матвієнко натякнули на причину смерті співачки - подруги і колеги згадали, якими були останні місяці життя Ніни Митрофанівни.

11 жовтня тисячі людей прийшли до Національної філармонії України, щоб провести Ніну Митрофанівну в останню дорогу. На церемонії прощання гості згадували талановиту співачку і висловлювали її родині свої співчуття.

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Ніна Матвієнко Амадор Лопес новини шоу бізнесу
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