Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Асма помирає: дружина Башара Ассада хвора на рак і перебуває в ізоляції в Москві

Олена Кюпелі
26 грудня 2024, 13:55
697
Повідомляється, що батько жінки перебуває весь час поруч із нею.
У Москві померла дружина Башара Асада
Дружина Башара Асада помирає в Москві / Колаж Главред, фото Instagram/ asmaalassadsy

Коротко:

  • Дружина Башара Асада хвора на лейкемію
  • Джерело повідомило, що вона помирає

Дружина сирійського диктатора Башара АсадаАсма аль-Асад тяжко хвора на лейкемію і була ізольована лікарями, які дали їй шанси на виживання "50/50".

Як повідомляє The Telegraph, британська дружина поваленого сирійського диктатора Башара аль-Асада перебуває в ізоляції, щоб запобігти зараженню, і не може перебувати в одній кімнаті з ким-небудь ще.

відео дня

Її батько, Фаваз Ахрас, доглядав за своєю донькою в Москві і, за словами джерел, які перебувають у безпосередньому контакті з її сім'єю, був "убитий горем".

Асад і його дружина попросили притулку в Москві після того, як його жорстокий режим втратив владу після 13 років руйнівної громадянської війни.

У травні цього року адміністрація президента Сирії оголосила, що в тодішньої першої леді діагностовано гострий мієлоїдний лейкоз - агресивний рак кісткового мозку та крові.

Раніше вона також лікувалася від раку грудей і в серпні 2019 року оголосила, що "повністю" позбулася цієї хвороби після року лікування. Вважається, що її лейкемія повернулася після періоду ремісії.

"Асма помирає", - сказало одне джерело, яке спілкувалося безпосередньо з представником сім'ї в останні тижні.

Вважається, що пані Асад, 49-річна громадянка Сирії та Великої Британії, прилетіла до Москви на лікування незадовго до того, як Кремль переконав її чоловіка втекти від блискавичного наступу повстанців.

Її батько, шановний кардіолог із Гарлі-стріт, доглядав за нею більшу частину останніх шести місяців, спочатку в Об'єднаних Арабських Еміратах, а потім у Москві.

Падіння режиму Асада - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а диктатор утік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.

Нещодавно експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса прокоментував ситуацію з втечею сирійського диктатора Башара Асада в РФ після зміни влади в Дамаску. В інтерв'ю Главреду він припустив, що на перших порах, після втечі з Сирії, Асад залишиться в РФ.

Також президент Володимир Зеленський відреагував на падіння сирійського режиму Башара Асада, якого підтримував диктатор Володимир Путін. Він зазначив, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує Путін.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Башар Асад новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Нам не потрібні удари по Москві": експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

"Нам не потрібні удари по Москві": експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

14:11Світ
Завершення війни у 2025 році: відомо, що може вплинути на такий сценарій

Завершення війни у 2025 році: відомо, що може вплинути на такий сценарій

13:28Україна
Після атаки РФ: українцям сказали, як довго триватимуть відключення світла

Після атаки РФ: українцям сказали, як довго триватимуть відключення світла

12:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Їм дуже пощастить: 4 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками 2025 року

Їм дуже пощастить: 4 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками 2025 року

Гороскоп на завтра 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

Гороскоп на завтра 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

Анна Сєдокова перервала мовчання після госпіталізації

Анна Сєдокова перервала мовчання після госпіталізації

"Я що, слинявчик": дочка Кіркорова розповіла, як її карає татко-Філіп

"Я що, слинявчик": дочка Кіркорова розповіла, як її карає татко-Філіп

Розгадати головоломку непросто: лише одиниці впораються за 25 секунд

Розгадати головоломку непросто: лише одиниці впораються за 25 секунд

Останні новини

14:13

Що означає, якщо впала ялинка: що, згідно з прикметами, принесе успіх чи негатив

14:11

"Нам не потрібні удари по Москві": експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

13:55

Асма помирає: дружина Башара Ассада хвора на рак і перебуває в ізоляції в Москві

13:28

Завершення війни у 2025 році: відомо, що може вплинути на такий сценарій

13:17

Ніякої ковбаси та м'яса: оригінальний рецепт салату "Олів'є"Відео

Прогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФПрогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФ
13:17

Де 3 відмінні деталі: чим відрізняються дві картинки – треба вгадати за 10 секунд

12:42

"На згадку про нього": Анна Сєдокова прийняла рішення після смерті колишнього чоловіка

12:30

Після атаки РФ: українцям сказали, як довго триватимуть відключення світла

12:23

Армія РФ вдарила по центральному ринку Нікополя: багато пораненихФото

Реклама
12:21

"Час працює проти Кремля": Путін хоче діалогу, але Трамп не поспішає – Загородній

12:02

Підприємство з Кривого Рогу поставило ЗСУ 20 тисяч бракованих спальників на 30 млн

11:40

Альбіна Джанабаєва показала обличчя доньки від Валерія Меладзе - подробиці

11:35

У Криму дрон вразив корабель, який РФ захопила у 2014 році - що відомо

11:32

ЗСУ потужно вдарили по російському об’єкту ВПК у Ростовській області: подробиці

11:12

Після скасування воєнного стану на Україну чекає проблема: демограф сказала, у чому справа

11:00

Що робити, якщо в орхідеї жовтіє листя: як повернути неймовірне цвітіння

10:58

Як правильно підібрати аксесуари для мобільного геймінгу новини компанії

10:51

Сяюча Кейт Міддлтон з'явилася на публіці

10:37

Ситуація складна: росіяни хочуть захопити Куп'янськ та оточити ЗСУ - подробиці

10:27

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Півням - виснаження, Щурам - тривога

Реклама
10:27

Втратили половину бронетехніки: в ISW сказали, що може вплинути на темпи атак армії РФ

09:47

Загроза для арктичної торгівлі РФ: чим загрожує Росії втрата судна "Урса Майор"

09:40

Копія мами: Слава Камінська вразила знімком дорослої доньки

09:33

В одній області України введено екстрені відключення світла - усі подробиці

09:03

Атака дронів у Воронезькій області: ціллю міг стати військовий аеродром РФ

09:00

ВПО під ударом і лазівка для росіян: чим небезпечний закон про множинне громадянство

08:15

Ворог користується умовами та змінює тактику: відоме головне завдання росіян

08:11

США претендуватимуть на три території: Трамп розкрив свої експансіоністські плани

08:10

Як Азербайджан відповість Росії на авіаударПогляд

07:49

"Спочатку побачила животик": зрадницю Ані Лорак запідозрили у вагітності

06:56

Після атаки РФ на Україну на Різдво Байден дав важливе розпорядження Пентагону

06:10

Хто збив літак у Казахстані?Погляд

05:59

Почнеться "чорна смуга": 4 знаки зодіаку, які стануть невдахами 2025 рокуВідео

05:30

Країна під атакою затяжної магнітної бурі: коли закінчиться сильний шторм

05:00

Яке сьогодні свято 26 грудня 2024 року: що заборонено робити після Різдва

04:31

Рік перемог, змін і прогресу: астролог розповів, як досягти успіху у 2025-муВідео

04:01

"Цього недостатньо": Жорін різко прокоментував тему демобілізації

03:31

Чи буде масований ракетний удар на Новий рік: аналітик поділився прогнозом

01:56

Гороскоп на завтра 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

01:30

Старша донька путініста Петросяна хоче спіймати Брухунову на брехні

Реклама
01:14

"Військовим треба дати відпочити": в Раді зробили заяву про демобілізацію

00:48

Собор Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити 26 грудня

00:42

Арсен Мірзоян відверто відповів, чи готовий піти на фронт

00:01

Червона лампочка в гірлянді має важливу функцію: Мережу "підірвав" лайфхакВідео

25 грудня, середа
23:23

Зброя, виготовлена у польових умовах: у ЗСУ сказали, що стримує лінію фронту

23:13

Виснажений Остапчук зізнався, як третя дитина змінила його життя

23:06

Україна може готувати щось "цікаве" для РФ: прогноз експерта на 2025 рік

22:34

"Я що, слинявчик": дочка Кіркорова розповіла, як її карає татко-Філіп

22:09

"Немає нічого, що тобі не підкориться": Сєдокова в "нападі" кохання звернулася до покійного чоловіка

22:01

Прорив до Курахового: окупанти атакують ЗСУ "як таргани" - DeepState

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти