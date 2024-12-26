Асма помирає: дружина Башара Ассада хвора на рак і перебуває в ізоляції в Москві

Коротко:
- Дружина Башара Асада хвора на лейкемію
- Джерело повідомило, що вона помирає
Дружина сирійського диктатора Башара АсадаАсма аль-Асад тяжко хвора на лейкемію і була ізольована лікарями, які дали їй шанси на виживання "50/50".
Як повідомляє The Telegraph, британська дружина поваленого сирійського диктатора Башара аль-Асада перебуває в ізоляції, щоб запобігти зараженню, і не може перебувати в одній кімнаті з ким-небудь ще.
Її батько, Фаваз Ахрас, доглядав за своєю донькою в Москві і, за словами джерел, які перебувають у безпосередньому контакті з її сім'єю, був "убитий горем".
Асад і його дружина попросили притулку в Москві після того, як його жорстокий режим втратив владу після 13 років руйнівної громадянської війни.
У травні цього року адміністрація президента Сирії оголосила, що в тодішньої першої леді діагностовано гострий мієлоїдний лейкоз - агресивний рак кісткового мозку та крові.
Раніше вона також лікувалася від раку грудей і в серпні 2019 року оголосила, що "повністю" позбулася цієї хвороби після року лікування. Вважається, що її лейкемія повернулася після періоду ремісії.
"Асма помирає", - сказало одне джерело, яке спілкувалося безпосередньо з представником сім'ї в останні тижні.
Вважається, що пані Асад, 49-річна громадянка Сирії та Великої Британії, прилетіла до Москви на лікування незадовго до того, як Кремль переконав її чоловіка втекти від блискавичного наступу повстанців.
Її батько, шановний кардіолог із Гарлі-стріт, доглядав за нею більшу частину останніх шести місяців, спочатку в Об'єднаних Арабських Еміратах, а потім у Москві.
Падіння режиму Асада - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а диктатор утік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.
Нещодавно експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса прокоментував ситуацію з втечею сирійського диктатора Башара Асада в РФ після зміни влади в Дамаску. В інтерв'ю Главреду він припустив, що на перших порах, після втечі з Сирії, Асад залишиться в РФ.
Також президент Володимир Зеленський відреагував на падіння сирійського режиму Башара Асада, якого підтримував диктатор Володимир Путін. Він зазначив, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує Путін.
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