Alyona Alyona та Jerry Heil пройшли до фіналу Євробачення - їх перша реакція

Емоційний для всієї України момент потрапив на відео.

https://glavred.net/stars/alyona-alyona-i-jerry-heil-popali-v-final-evrovideniya-pervaya-reakciya-artistok-10563443.html Посилання скопійоване

alyona alyona і Jerry Heil у фіналі Євробачення-2024 - як відреагували співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/eurovision

Перший півфінал Євробачення-2024 завершено. В ніч на 8 травня єврофани визначили, хто з 15 конкурсантів потрапить до гранд-фіналу і боротиметься за кришталевий мікрофон.

Серед десятки найкращих опинився дует alyona alyona та Jerry Heil з України. Їхній феєричний виступ був гідним перемоги, і глядачі будуть раді побачити його знову 11 травня у фіналі Євробачення.

У захваті від результату залишилися і самі артистки. У своїх блогах в Instagram вони опублікували відео, у кадр якого потрапила їхня перша реакція після того, як вони почули, що потрапили до гранд-фіналу.

відео дня

"Безмежно вдячні за ваші голоси! Ваша підтримка неймовірно цінна для нас! Побачимося вже цієї суботи о 22:00 за Києвом в ефірі фіналу пісенного конкурсу!" - написали щасливі alyona alyona та Jerry Heil.

Дивіться відео реакції alyona alyona та Jerry Heil на місце у фіналі Євробачення-2024:

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

Євробачення-2024 - останні новини:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також стало відомо, хто увійшов до першої десятки фіналістів Євробачення-2024 за результатами першого півфіналу. Фінал конкурсу відбудеться 11 травня о 22:00 за київським часом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред