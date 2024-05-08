Хто пройшов до фіналу Євробачення-2024: топ-10 щасливчиків

Сьогодні глядачі визначили, хто з конкурсантів першого півфіналу гідний місця в гранд-фіналі.

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Євробачення-2024 перший півфінал результати - хто пройшов у фінал / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Перший півфінал 68-го музичного конкурсу Євробачення прогримів у шведському місті Мальме. 15 конкурсантів представили свої країни на змаганні, а єврофани всього світу вже визначили, кого вони хочуть побачити знову в гранд-фіналі Євробачення-2024, який відбудеться 11 травня.

Так до десятки щасливчиків увійшли артисти з таких країн: Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург.

Також до фіналу автоматично пройшли конкурсанти з Британії та Німеччини на правах країн "Великої п'ятірки", та зі Швеції - країни-організатора цьогорічного змагання.

alyona alyona & Jerry Heil, конкурсанти з України, блискуче представили нашу країну в першому півфіналі. Навіть невеличкий конфуз на генеральній репетиції не завадив артисткам викластися на всі 100% і зачарувати єврофанів.

Дивіться відео виступу alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024:

Текстову трансляцію першого півфіналу Євробачення-2024 читайте тут.

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