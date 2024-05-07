Євробачення-2024 перший півфінал: де дивитися виступ України - онлайн-трансляція

Сьогодні о 22:00 за київським часом розпочнеться онлайн-трансляція Євробачення-2024. 68-ий пісенний конкурс пройде у шведському місті Мальме.
7 травня відбудеться перший півфінал Євробачення, у якому виступить 15 учасників із країн-конкурсанток, 2 артисти з країн "Великої п'ятірки" Німеччини та Великої Британії, і представник країни-організатора змагання (Швеція).
Конкурсанти з Німеччини, Великої Британії та Швеції проходять у гранд-фінал автоматично. З решти 15 артистів буде відібрано шляхом голосування лише 10, які зможуть представити свою країну на Євробаченні-2024 у суботу, 11 травня, і поборотися за кришталевий мікрофон.
Євробачення-2024: коли виступає Україна?
Українські співачки alyona alyona & Jerry Heil виступлять на Євробаченні в першому півфіналі 7 травня під номером 5.
Перший півфінал Євробачення-2024 - онлайн-трансляція
У першому півфіналі Євробачення цього року виступлять конкурсанти з Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії, Великобританії, України, Польщі, Хорватії, Ісландії, Німеччини, Словенії, Фінляндії, Молдови, Швеції, Азербайджану, Австралії, Португалії та Люксембургу.
Текстова онлайн-трансляція конкурсу розпочнеться о 22:00.
Подивитися прямий ефір Євробачення-2024 можна:
- на сайті Суспільне Культура
- на сайті Суспільне Євробачення
- на офіційних YouTube-каналах Євробачення Україна та Eurovision Song Contest.
Коментувати перший півфінал Євробачення будуть ведучий Тімур Мірошниченко та співачка Diana Gloster.
Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:
Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.
Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.
Читайте також:
- Інтригу розкрито: номер на Євробачення-2024 для України поставила світова зірка
- Представник Німеччини на Євробаченні-2024 запропонував повернути на конкурс Росію
- Jerry Heil і alyona alyona з крашанками запалили на відкритті Євробачення-2024
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред