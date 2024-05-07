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Євробачення-2024 перший півфінал: де дивитися виступ України - онлайн-трансляція

Анна Підгорна
7 травня 2024, 13:23
207
Сьогодні стане відомо, хто пройде до гранд-фіналу Євробачення-2024 за результатами першого півфіналу конкурсу.
Євробачення-2024
Євробачення-2024 прямий ефір - перший півфінал Євробачення-2024 дивитися онлайн / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Сьогодні о 22:00 за київським часом розпочнеться онлайн-трансляція Євробачення-2024. 68-ий пісенний конкурс пройде у шведському місті Мальме.

7 травня відбудеться перший півфінал Євробачення, у якому виступить 15 учасників із країн-конкурсанток, 2 артисти з країн "Великої п'ятірки" Німеччини та Великої Британії, і представник країни-організатора змагання (Швеція).

Конкурсанти з Німеччини, Великої Британії та Швеції проходять у гранд-фінал автоматично. З решти 15 артистів буде відібрано шляхом голосування лише 10, які зможуть представити свою країну на Євробаченні-2024 у суботу, 11 травня, і поборотися за кришталевий мікрофон.

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Євробачення-2024: коли виступає Україна?

Українські співачки alyona alyona & Jerry Heil виступлять на Євробаченні в першому півфіналі 7 травня під номером 5.

Перший півфінал Євробачення-2024 - онлайн-трансляція

У першому півфіналі Євробачення цього року виступлять конкурсанти з Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії, Великобританії, України, Польщі, Хорватії, Ісландії, Німеччини, Словенії, Фінляндії, Молдови, Швеції, Азербайджану, Австралії, Португалії та Люксембургу.

Євробачення-2024 перший півфінал
Євробачення-2024 прямий ефір - перший півфінал Євробачення-2024 дивитися онлайн / instagram.com/eurovision

Текстова онлайн-трансляція конкурсу розпочнеться о 22:00.

Подивитися прямий ефір Євробачення-2024 можна:

Коментувати перший півфінал Євробачення будуть ведучий Тімур Мірошниченко та співачка Diana Gloster.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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