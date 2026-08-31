"Хвилею відкинуло мою машину": Гросу пережила приліт у готель під Києвом

Українська співачка дивом не постраждала під час чергового обстрілу Київської області.

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Аліна Гросу - приліт в готель під Києвом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

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Аліна Гросу розповіла про приліт в готель, куди заселилася

Який щасливий збіг обставин врятував життя співачці та її родині

Популярна співачка Аліна Гросу поділилася моторошною історією про те, як опинилася в епіцентрі чергової ворожої атаки РФ по Київській області. Виконавиця показала наслідки удару в Instagram.

Під час обстрілу було частково зруйновано готельний комплекс у селі Мила, де якраз оселилася артистка. Зірка приїхала до столиці заради прем’єри своєї нової пісні і могла в цей час уже відпочивати в номері. Від трагедії її врятував випадок - вона просто затрималася на робочій зустрічі й не встигла зайти всередину будівлі.

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Наслідки удару по готелю, в якому зупинилася Аліна Гросу / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Це ключ від мого номера, в якому я оселилася після приїзду до столиці, щоб провести прем’єру пісні. Один із цих номерів - мій, точніше, віконна рама від нього. Все сталося на моїх очах. Ударною хвилею відкинуло мою машину. Я просто затрималася на зустрічі й не зайшла всередину…" - відверто розповіла Гросу.

На опублікованих співачкою кадрах видно масштабні руйнування готелю. Верхні поверхи будівлі повністю вигоріли й обвуглилися, дах було зруйновано, а металоконструкції перекриттів вибухом вивернуло назовні. У вікнах не залишилося ані скла, ані рам, а самі стіни фасаду вкриті чорним нагаром від пожежі, що спалахнула після удару. У руках Аліна тримала збережену ключ-карту від свого номера.

Де був син Аліни Гросу під час прильоту / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Співачка додала, що неймовірно вдячна долі, адже в цей момент поруч із нею не було близьких. Її мама разом із маленьким сином Гросу Марком-Габріелем перебували в іншому місці.

"Дякую Богу, що мій син із бабусею не чекали на мене там. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких і пережив це пекло", - емоційно підсумувала Аліна Гросу.

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

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Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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