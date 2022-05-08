Акторка Жіночого Кварталу вагітна: "В моєму серці зараз панує любов і сум"

Віра Кекелія піднесла шанувальникам прекрасну новину в День матері.
Українська співачка, акторка Жіночого Кварталу і ведуча шоу ЖВЛ Віра Кекелія у День матері шокувала важливою новиною - вона готується стати матір'ю.
На своїй сторінці в Instagram актриса залишила зворушливе привітання, адресоване всім матерям в їх свято. Однак співачка зізналася: писати ці рядки їй вкрай важко, так як її душу долають суперечливі емоції - їй трохи совісно радіти прийдешньому материнству, коли її країна охоплена війною.
"В цей непростий час, Всесвіт нам подарував прекрасну можливість - вдруге стати батьками! Мені дуже важко добирати слова, адже в моєму сердці зараз панує і любов і сум одночасно. Авжеж, життя продовжується і як би не було важко прийняти цю жахливу реальність, жінки народжують і радіють цій миті. Адже нічого прекраснішого, ніж нове життя, немає у цілому світі! МАМИ, я вас обіймаю і захоплююся силою кожної з вас! Слава Україні" - пише артистка.
Але смуток цей все одно змішується з радістю від того, що в її родині з'явиться ще один малюк - Віра Кекелія і її чоловік, музикант Роман Дуда, виховують дворічного сина.
Варто відзначити, що, судячи з сімейних фотографій, якими вона проілюструвала новину про швидке поповнення, співачка знаходиться на пізніх термінах вагітності.
Шанувальники і друзі Кекелії визнали новину про її другу вагітність прекрасною і надихаючою, особливо в такі темні часи:
"Це чудові новини. Вітаю вас, любі❤️❤️❤️"
"Ваааааауууу!!! Це просто неймовірно! Я вас щиро вітаю!!!❤️❤️❤️❤️"
"Дуже здивували, але це так прекрасно. З днем мами вас !!❤️❤️❤️"
"Капеееееееець!!! Оце справді чудова новина!!! Вєруся, дуже радію за вас!"
"Вітаю! Бажаю скорої перемоги та мирного неба нам!"
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Раніше український музикант, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин повідомив, що вже давно фізично не є чоловіком своєї дружини Юлії, і тепер будує нові відносини.
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