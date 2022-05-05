Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу: "Я жив іншим життям в іншому місці"

Валерій Харчишин розлучився з дружиною Юлією / Колаж

Український музикант, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин повідомив, що вже давно фізично не є чоловіком своєї дружини Юлії, з якою вони у шлюбі з 2009 року.

Відомо, що офіційно вони все ще сімейна пара, проте до війни співак вже будував інші стосунки з іншою жінкою - він жив окремо від дружини і синів.

Про це вирішив розповісти сам Харчишин, щоб уникнути непотрібних пліток і кривотолків.

"Мушу пояснити дещо для журналістів з приводу втраченого майна.Так, я дійсно втратив дім, який будував для родини все своє життя, разом з тим будинком, що побудував для своїх батьків. Не хочу жувати цю тему, але маю бути чесним, насамперед, перед самим собою. Там жили мої діти, там жила їхня мама і моя офіційна дружина Юля. На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти і зобов’язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки",- написав артист на своїй сторінці в Facebook.

Крім того він підкреслив, що продовжує піклуватися про своїх дітей, і планує відбудувати будинок, знищений рашистами, щоб їм та Юлії було, куди повертатися.

читайте такожСтупка розповів, як його кинула Логунова

Раніше Потап освідчився у коханні "найкрасивішій жінці світу", назвавши її ангелом миру та символом України.

Інші новини: