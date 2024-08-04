Актора Зака Ефрона екстрено госпіталізували в Іспанії - подробиці

Відпочинок обернувся для Ефрона вельми неприємною історією.

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Зак Ефрон новини - Зак Ефрон потрапив до лікарні в Іспанії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голлівудську зірку Зака Ефрона екстрено доправили в лікарню в п'ятницю, 2 серпня, під час відпочинку в Іспанії. Двоє працівників вілли, яку актор орендував на Ібіці, виявили його в басейні і викликали медиків.

Про це повідомляє видання TMZ. Стан Ефрона медики оцінюють задовільно, у суботу вранці його виписали з лікарні.

Представник актора навідріз відмовляється коментувати ситуацію, яка швидко розлетілася ЗМІ. Він наполягає, що, Зак був доставлений до лікарні у якості запобіжного заходу після того, що він називав "незначним інцидентом з купанням".

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Варто зазначити, що подібна скритність про "просту подію в басейні" багатьом здалася підозрілою. У 2013 році стало відомо, що у Зака Ефрона були проблеми з вживанням алкоголю та інших токсичних речовин, у зв'язку з чим він проходив лікування в клініці. Крім того, 2022 року актор зізнався, що страждає на безсоння, агорафобію та депресію.

Хто такий Зак Ефрон? Зак Ефрон - американський актор. Почав кар'єру в підлітковому віці. Найбільш відомий за фільмами "Татові знову 17", "Старий Новий рік", "Гарний, поганий, злий". Має іменну зірку на голлівудській Алеї слави.

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