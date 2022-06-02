"А як там зять?": Ольга Сумська нарвалася на критику через чоловіка дочки з Москви

Ольга Сумська / соцмережі

1 червня українська актриса Ольга Сумська відзначала день народження своєї старшої дочки, через яку не раз стикалася з хейтом.

Антоніна Паперна разом з чоловіком і двома дітьми вже довгий час живе в Росії і жодного разу не висловлювалася про війну в Україні, розв'язану Путіним.

Зірка театру і кіно Сумська поділилася в особистому акаунті в Instagram серією архівних і сучасних фотографій разом з двома своїми дітьми – дочкою Тонею і дочкою Анею.

Ольга Сумська знову завуальовано торкнулася теми хейта на адресу її дочки.

"Діти не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити в світі, який не знає, що таке війна, жорстокість, біль і насильство. На жаль, сьогодні Україна втратила сотні дитячих життів і це страшний біль для кожного українця", - зазначила в публікації зірка.

У коментарях шанувальники поцікавилися у Ольги Сумської: "А як зять?".

Правда народна артистка України не розгубилася і відповіла: "Я не в курсі".

Раніше повідомляли, що Антоніна Паперна проживає в РФ з чоловіком, з'явилася на червону доріжку в Москві. При цьому вона продовжує мовчати про війну в Україні.

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