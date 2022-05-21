Не рвіть, мамо, горлянку: дочку Ольги Сумської застукали на червоній доріжці в РФ

Замовчуюча війну в Україні Паперна відвідала прем'єру фільму в рф / instagram.com/yaglych

Українська акторка, дочка Народної артистки України Ольги Сумської, Антоніна Паперна проживає в рф з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем. Вона продовжує мовчати про війну в Україні.

За це не раз дорікали і її, і її маму, що не змогла вплинути на доньку. Ольга Сумська заявила, що Паперна мовчить виключно через страх за своїх дітей, тому тихенько плаче і громадську позицію висловлювати боїться.

Це здається досить слабким аргументом, враховуючи той факт, що Паперна продовжує відвідувати світські заходи в країні-агресорі разом з чоловіком.

Так днями актриса з'явилася на червоній доріжці разом з Ягличем - в росії відбулася прем'єра нового фільму з його участю.

Фотодокази з'явилися на сторінці в Instagram одного з російських видань. На знімку актори позують в обіймах один одного в парних чорних вбраннях: на ній чорна сукня в підлогу, чорний піджак і масивне сріблясте кольє, на ньому - костюм-двійка.

Антоніна Паперна та Володимир Яглич на червоній килимовій доріжці / instagram.com/peopletalkru

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