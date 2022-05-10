Рашисти знову вдарили по Сумській області: лунають потужні вибухи

У Шостинському районі Сумської області лунають вибухи. Жителів просять залишатися в укриттях.
У Шостинському районі Сумської області лунають вибухи. Жителів просять залишатися в укриттях, повідомляє в Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сумська область, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів по різних містах. Не залишайте укриттів під час повітряної тривоги!",- написав Живицький.
Станом на 19: 30 у багатьох областях України - повітряна тривога.
Як повідомляв Главред місяць тому радник глави Офісу президента Олексій Арестович в 1% оцінював ймовірність повторної спроби штурму Києва російськими військами.
Військовий експерт Олег Жданов не виключив, що російські окупанти можуть відкрити другий фронт. На даний момент рівень загрози для Одеси з боку російських військових залишається досить високим.
Щоб відкрити другий фронт, армії РФ потрібно висадити десант і посилити групу військ, яка знаходиться в Придністров'ї.
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