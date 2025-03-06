"99,99% смертності": учасниця шоу "Холостяк-11" розповіла про свою онкологію

Надін Медведчук розкрила подробиці боротьби з раком.

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Надін Медведчук із Холостяка-11 розповіла, як боролася з раком / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadin5_

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Як Надін проходила лікування

Українська блогерка та учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-11" (з Михайлом Заливако) Надін Медведчук зробила серйозне зізнання. В інтерв'ю Анні Олицькій вона розповіла, що поборола онкологічне захворювання.

Медведчук виявила рак на ранній стадії під час медичного огляду - вона проходила рентген перед маммопластикою, який і показав хворобу. Додаткові обстеження підтвердили діагноз.

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"Коли почався ковід я перед тим місяць проходила різні обстеження, і це були легені. Мої батьки тоді якраз були за кордоном, країни всі закрили. І мені підтвердили діагноз. Я була сама в Києві. Я думала, що через короткий період часу помру. Лікар казав: "Якщо ти захворієш, то в тебе 99,99% смертності, тож ти будь обережна, думай, куди ти ходиш. І взагалі краще не будь у лікарні, тому що тут можуть бути хворі, будь удома", - розповіла блогерка.

Також вона зізналася, що перенесла хіміотерапію, з наслідками якої (на кшталт випадіння волосся) вона бореться і сьогодні. "Були жорсткі побічні ефекти. Але за три місяці я вилікувалася - слава Богу, що я це все знайшла на ранній стадії, коли не було ніяких ускладнень, і просто можна все було швидко вилікувати. У мене була хімієтерапія. Вона буває різних типів, різних доз. Мені брали на аналіз частину легені. І потім лікувалася", - поділилася Надін Медведчук.

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