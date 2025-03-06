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Чотири пункти: Потап у США розповів, як насправді скинув 20 кілограмів

Олена Кюпелі
6 березня 2025, 18:59
36
Тепер усі знають, як сидячи за кордоном схуд Потап.
Потап
Потап / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Коротко:

  • Потап розповідає, як схуднув
  • Про те, що потрібно робити

Український репер і продюсер Потап, який втік за кордон ще на початку терористичного вторгнення РФ в Україну, розповів про головні способи свого схуднення.

На своїй сторінці в Instagram, Потап опублікував сторіз зі спортзалу, де опублікував чотири пункти, завдяки яким він схуд. Так, щоб скинути 20 кілограмів, згідно з Потапом, потрібно:

відео дня
  • Не їсти
  • Голодувати
  • Працювати
  • Не використовувати популярний препарат для схуднення
Потап про схуднення
Потап про схуднення / Скриншот Instagram/realpotap

Нагадаємо, Потап дуже часто потрапляє у скандали через свої висловлювання, концерти російською мовою, а також музикант нещодавно дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи, а Україну назвав країною, в якій "нічого немає".

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

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