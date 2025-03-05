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"Ставало гірше": Міс Україна Всесвіт показала, як її бив коханий

Еліна Чигис
5 березня 2025, 13:42
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Анастасія Субота зізналася, з якими проблемами вона зіткнулася.
Анастасія Субота
Анастасія Суббота стала жертвою домашнього насильства / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Суббота

Ви дізнаєтеся:

  • Анастасія Суббота розкрила неприємну правду її особистого життя
  • Модель показала, що їй довелося пережити

Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота розповіла, що стала жертвою домашнього насильства. Кривдником став її коханий чоловік, з яким вона була у стосунках шість років.

На своїй сторінці в соцмережах модель показала наслідки побиття.

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"Коли ви бачите просто картинку, а ось результат стосунків із людиною, яку ти навіть кохала, на яку раніше сподівалася, сподівалася, що все зміниться, але нічого не змінювалося, а тільки гіршало... Алкоголь... Нервові зриви... Маніпуляція тобою, твоїми рідними й друзями... Булінг і насильство... Погрози..." - написала Субота.

Анастасія зазначила, що останні два роки вона перебувала за кордоном без рідних і їй було дуже важко, але вона вирішила, що далі так не зможе.

"Трапляється ще одна неприємна "ситуація", ти береш себе в руки, збираєш речі і повертаєшся додому. Тоді слово "додому" для мене ніколи не було таким теплим, навіть коли ти їдеш назад в Україну з 2-річною дитиною під ракети. Депресія, яку ти нікому не показуєш, навіть своїй дитині, істерики, безсоння, нерозуміння, що робити далі... Знову береш себе в руки, бо маєш дитину, про яку піклуєшся, і є люди, які тебе підтримують. Далі ти просто починаєш жити, звикати, що ти вільна і живеш без страху за своє життя і за дитину, ти живеш у спокої, у спокої навіть під постійні тривоги й обстріли... "Смішно", правда? За майже рік в Україні мені не було так страшно, як моментами в ці 6 років", - зізналася модель.

Також Анастасія Суббота порадила іншим жінкам любити себе.

"Ваше здоров'я, моральний, психологічний і фізичний стан важливі і ваше життя важливе. Коли люди кажуть, що вони зміняться - не вірте їм... Тому що брехня буде один раз, другий, третій і так нескінченно. І терпіти таке ставлення не варте жодних грошей світу! Я знаю, що є люди, які тішитимуться цьому посту, але мені все одно. Я давно хотіла це показати, я прийняла цю ситуацію і живу далі. Дякую тобі за 6 років! І спасибі, що я стала сильнішою, розумнішою і стала цінувати себе!" - підсумувала Анастасія.

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Відзначимо, як повідомляв Главред, Ольга Сумська зізналася, що дочка просить не втручатися в її особисте життя. Акторка поділилася, що її молодша дочка Анна Борисюк не бажає, щоб хтось їй давав поради.

А також Марічка Падалко пояснила, чому її колега та подруга Лідія Таран наважилась виїхати з України та вже три роки живе з донькою Василиною у Франції. Виявляється, Таран виїхала до Франції через те, що вона з донькою мешкала в небезпечному районі Києва, який на початку повномасштабної війни постійно був під обстрілами.

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Хто така Анастасія Суббота?

Анастасія Субота - українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2019", вебдизайнерка. У 2004 році отримала титул "Міні-Міс Запоріжжя".
З 17 років Анастасія Субота працює професійною моделлю в Азії та Європі.
У 2019 році Анастасія Суббота виборола титул Міс Україна - Всесвіт 2019 і вирушила до Атланти боротися за звання Міс Всесвіт. Візу до США дівчині вдалося отримати з другої спроби: першого разу не повірили, що метою її подорожі є участь у конкурсі. Титул Міс Всесвіт Анастасія не отримала.

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