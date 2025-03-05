"Ставало гірше": Міс Україна Всесвіт показала, як її бив коханий

Анастасія Субота зізналася, з якими проблемами вона зіткнулася.

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Анастасія Суббота стала жертвою домашнього насильства / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Суббота

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Анастасія Суббота розкрила неприємну правду її особистого життя

Модель показала, що їй довелося пережити

Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота розповіла, що стала жертвою домашнього насильства. Кривдником став її коханий чоловік, з яким вона була у стосунках шість років.

На своїй сторінці в соцмережах модель показала наслідки побиття.

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"Коли ви бачите просто картинку, а ось результат стосунків із людиною, яку ти навіть кохала, на яку раніше сподівалася, сподівалася, що все зміниться, але нічого не змінювалося, а тільки гіршало... Алкоголь... Нервові зриви... Маніпуляція тобою, твоїми рідними й друзями... Булінг і насильство... Погрози..." - написала Субота.

Анастасія зазначила, що останні два роки вона перебувала за кордоном без рідних і їй було дуже важко, але вона вирішила, що далі так не зможе.

"Трапляється ще одна неприємна "ситуація", ти береш себе в руки, збираєш речі і повертаєшся додому. Тоді слово "додому" для мене ніколи не було таким теплим, навіть коли ти їдеш назад в Україну з 2-річною дитиною під ракети. Депресія, яку ти нікому не показуєш, навіть своїй дитині, істерики, безсоння, нерозуміння, що робити далі... Знову береш себе в руки, бо маєш дитину, про яку піклуєшся, і є люди, які тебе підтримують. Далі ти просто починаєш жити, звикати, що ти вільна і живеш без страху за своє життя і за дитину, ти живеш у спокої, у спокої навіть під постійні тривоги й обстріли... "Смішно", правда? За майже рік в Україні мені не було так страшно, як моментами в ці 6 років", - зізналася модель.

Також Анастасія Суббота порадила іншим жінкам любити себе.

"Ваше здоров'я, моральний, психологічний і фізичний стан важливі і ваше життя важливе. Коли люди кажуть, що вони зміняться - не вірте їм... Тому що брехня буде один раз, другий, третій і так нескінченно. І терпіти таке ставлення не варте жодних грошей світу! Я знаю, що є люди, які тішитимуться цьому посту, але мені все одно. Я давно хотіла це показати, я прийняла цю ситуацію і живу далі. Дякую тобі за 6 років! І спасибі, що я стала сильнішою, розумнішою і стала цінувати себе!" - підсумувала Анастасія.

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Хто така Анастасія Суббота? Анастасія Субота - українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2019", вебдизайнерка. У 2004 році отримала титул "Міні-Міс Запоріжжя".

З 17 років Анастасія Субота працює професійною моделлю в Азії та Європі.

У 2019 році Анастасія Суббота виборола титул Міс Україна - Всесвіт 2019 і вирушила до Атланти боротися за звання Міс Всесвіт. Візу до США дівчині вдалося отримати з другої спроби: першого разу не повірили, що метою її подорожі є участь у конкурсі. Титул Міс Всесвіт Анастасія не отримала.

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