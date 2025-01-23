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Неочікуваний удар: Стінг захвилював фанатів чутками про погіршення здоров'я

Даяна Швець
23 січня 2025, 11:23оновлено 23 січня, 13:03
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Стінгу довелось перенести виступи у США на літо.
Стинг
Стінг скасував концерти / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Концерти британського музиканта переносяться
  • Стінг звернувся до фанатів після скасування виступів

Відомий британський музикант Стінг змушений був скасувати свої найближчі концерти через проблеми зі здоров’ям.

Також співак не зможе бути присутнім на церемонії Bass Magazine Awards, де його мали нагородити за вагомий внесок у музику та досягнення за всю кар’єру.

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За офіційною інформацією з Instagram артиста, концерти, заплановані на 24 січня у Фініксі (штат Аризона) та на 26 січня у Вітленді (штат Каліфорнія), перенесено на 1 червня та 28 травня відповідно. Шанувальникам радять зберегти свої квитки, оскільки вони залишатимуться дійсними для нових дат.

"За порадою свого лікаря, у зв'язку з хворобою, Стінг зі щирим жалем змушений скасувати свій виступ на церемонії Bass Magazine Awards цього четверга та перенести концерти STING 3.0 у Фініксі, який спочатку був запланований на 24 січня, на 1 червня. Виступ у Вітленді з 26 січня перенесено на 28 травня. Шанувальникам варто зберегти квитки. Стінг щиро перепрошує за завдані незручності й висловлює свою вдячність за розуміння" - повідомив представник Стінга.

Наразі наступний виступ Стінга запланований на 8 лютого в Індіанаполісі, штат Індіана, на арені Lucas Oil. Музикант подякував фанатам за підтримку і висловив надію на швидке повернення до концертної діяльності.

Стінг - останні новини по темі

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення музикант Стінг палко підтримав Україну у війні з Росією. Артист засудив війну Росії проти України і закликав боротися за демократію.

Окрім цього, Стінг закликав фанатів грошима допомогти Україні. Він запевнив, що кожен долар важливий для нашої країни в цей складний час.

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Хто такий Стінг?

Стінг — англійський рок-музикант і актор, лідер групи "The Police" у 1976–84 роках. З 1984 року виступає соло. Свій псевдонім Стінг отримав у 1971 році, за чорно-жовтий смугастий светр, у якому з'явився на сцені, пише Вікіпедія.

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