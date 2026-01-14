72-річна Олена Степаненко закрутила роман з чоловіком на 30 років молодшим за неї

Читайте більше:
- З ким приписують роман Олені Степаненко
- Що відомо про ці стосунки
Російська гумористка і колишня дружина клоуна-путініста Євгена Петросяна Олена Степаненко майже вісім років відновлювалася після ганебного розлучення - від неї комік пішов до Тетяни Брухунової, яка молодша за нього удвічі. Зараз, за чутками, Степаненко знайшла собі "хлопчика-іграшку".
Продюсер Сергій Дворцов розповів, що 72-річна артистка почала з'являтися на світських заходах у парі з чоловіком, якого представляє всім як свого концертного директора, проте абсолютно очевидно, що і в особистому житті Степаненко він відіграє далеко не останню роль.
"На кількох заходах ми бачили її з приємним молодим чоловіком років 45. Вона представляє його як свого адміністратора. Однак недвозначні погляди і рукостискання між ними видають більше, ніж ділові стосунки", - заявляє Дворцов. Саме йому Олена нібито і зобов'язана своїм квітучим виглядом - їй лестить увага молодого кавалера.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні зіркові новини:
Раніше Главред розповідав, що у путіністки Валерії померла дитина. Пізня вагітність зірвалася на ранніх термінах через серйозну хворобу співачки і медикаменти.
Також стало відомо, що дружина зрадника Джигана обдере його до нитки після розлучення. Оксана Самойлова має намір відібрати у репера-путініста все, що було нажито за час їхнього шлюбу.
Читайте також:
- Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири
- Зірка серіалу "Кухня" терміново покинув РФ - що сталося
- Молчун Валерій Меладзе потрапив у заварушку на Пхукеті: дійшло до бійки
- Дружина Ніколаєва розпливлася за свята: як вона виглядає
Про персону: Олена Степаненко
Олена Степаненко - радянська і російська акторка, гумористка, артистка естради (розмовний жанр), телеведуча, пародистка, співачка. Колишня дружина гумориста-путініста Євгена Петросяна, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред