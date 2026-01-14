Рус
72-річна Олена Степаненко закрутила роман з чоловіком на 30 років молодшим за неї

Анна Підгорна
14 січня 2026, 02:24
17
Ексдружина путініста Петросяна знайшла розраду в обіймах молодого кавалера.
Олена Степаненко
Олена Степаненко новий чоловік - гумористку підозрюють у новому романі / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

  • З ким приписують роман Олені Степаненко
  • Що відомо про ці стосунки

Російська гумористка і колишня дружина клоуна-путініста Євгена Петросяна Олена Степаненко майже вісім років відновлювалася після ганебного розлучення - від неї комік пішов до Тетяни Брухунової, яка молодша за нього удвічі. Зараз, за чутками, Степаненко знайшла собі "хлопчика-іграшку".

Продюсер Сергій Дворцов розповів, що 72-річна артистка почала з'являтися на світських заходах у парі з чоловіком, якого представляє всім як свого концертного директора, проте абсолютно очевидно, що і в особистому житті Степаненко він відіграє далеко не останню роль.

відео дня

"На кількох заходах ми бачили її з приємним молодим чоловіком років 45. Вона представляє його як свого адміністратора. Однак недвозначні погляди і рукостискання між ними видають більше, ніж ділові стосунки", - заявляє Дворцов. Саме йому Олена нібито і зобов'язана своїм квітучим виглядом - їй лестить увага молодого кавалера.

Євген Петросян, Олена Степаненко
Євген Петросян і Олена Степаненко прожили в шлюбі більше 30 років / фото: kino-teatr.ru

Олена Степаненко - радянська і російська акторка, гумористка, артистка естради (розмовний жанр), телеведуча, пародистка, співачка. Колишня дружина гумориста-путініста Євгена Петросяна, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олена Степаненко новини шоу бізнесу
