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Кохання, обручки та рок- н-рол: Мік Джаггер заручився з мамою своєї 8-ї дитини

Анна Підгорна
2 липня 2023, 18:51 оновлено 2 липня, 18:51
80
Мелані Хемрік мріяла про пропозицію з 2014 року, і нарешті окільцювала невловимого холостяка.
Мік Джаггер, Мелані Хемрік
Мік Джаггер і Мелані Хемрік побралися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британський музикант, фронтмен рок-гурту The Rolling Stones Мік Джаггер на 80-му році життя дозрів для шлюбу. Балерина Мелані Хемрік, яка перебуває з артистом у відносинах з 2014 року, нарешті отримала від нього заповітну каблучку, повідомляє видання Mirror.

Під час недавньої поїздки в Америку вона похвалилася прикрасою від Джаггера, і повідомила друзям радісну новину. "Мелані була в Американському театрі балету і розповідала друзям, що заручена з Міком. Вона чітко дала зрозуміти, що її кільце - це обручка, і тепер вона його наречена. Її сім'я також знає, що вони заручені, і в захваті від цього", - повідомив інсайдер.

Мелані молодша Міка на 44 роки, також вона молодша чотирьох з восьми дітей артиста. Вони почали зустрічатися після того, як попередня супутниця Джаггера, модель і дизайнерка Л'рен Скотт, вкоротила собі віку. У 2016 році Хемрік народила Міку сина - Деверо Октавіана Безіла Джаггера.

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Для 79-річної зірки, чиї любовні пригоди практично так само легендарні, як і його музика, майбутній шлюб буде всього лише другим. Його першою офіційною дружиною була Бьянка Джаггер - з 1971 по 1978 роки.

І до і після цього Мік старанно оберігав свій статус завидного холостяка, поки Мелані не домоглася бажаного. До слова, злі язики вже обговорюють, що заручини Джаггера - лише номінальні, і справа до весілля не дійде. Мовляв, артист буде відтягувати церемонію до останнього.

Раніше відомий український актор, режисер кримськотатарського походження (зараз службовець у лавах ЗСУ) Ахтем Сеітаблаєв показав громадськості свою нову обраницю на світському заході.

Також першими кадрами з новонародженим сином поділився хореорграф Макс Чмерковський - після викиднів і невдалих спроб ЕКО танцюрист в захваті від того, що дружина змогла подарувати йому ще одну дитину.

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