Кохання, обручки та рок- н-рол: Мік Джаггер заручився з мамою своєї 8-ї дитини

Мелані Хемрік мріяла про пропозицію з 2014 року, і нарешті окільцювала невловимого холостяка.

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Мік Джаггер і Мелані Хемрік побралися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британський музикант, фронтмен рок-гурту The Rolling Stones Мік Джаггер на 80-му році життя дозрів для шлюбу. Балерина Мелані Хемрік, яка перебуває з артистом у відносинах з 2014 року, нарешті отримала від нього заповітну каблучку, повідомляє видання Mirror.

Під час недавньої поїздки в Америку вона похвалилася прикрасою від Джаггера, і повідомила друзям радісну новину. "Мелані була в Американському театрі балету і розповідала друзям, що заручена з Міком. Вона чітко дала зрозуміти, що її кільце - це обручка, і тепер вона його наречена. Її сім'я також знає, що вони заручені, і в захваті від цього", - повідомив інсайдер.

Мелані молодша Міка на 44 роки, також вона молодша чотирьох з восьми дітей артиста. Вони почали зустрічатися після того, як попередня супутниця Джаггера, модель і дизайнерка Л'рен Скотт, вкоротила собі віку. У 2016 році Хемрік народила Міку сина - Деверо Октавіана Безіла Джаггера.

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Для 79-річної зірки, чиї любовні пригоди практично так само легендарні, як і його музика, майбутній шлюб буде всього лише другим. Його першою офіційною дружиною була Бьянка Джаггер - з 1971 по 1978 роки.

І до і після цього Мік старанно оберігав свій статус завидного холостяка, поки Мелані не домоглася бажаного. До слова, злі язики вже обговорюють, що заручини Джаггера - лише номінальні, і справа до весілля не дійде. Мовляв, артист буде відтягувати церемонію до останнього.

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