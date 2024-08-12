"Сьогодні не служить у ТРО": Alena Omargalieva розповіла, де зараз Тамерлан

Через повномасштабну війну творчий дует TamerlanAlena переживає не найкращі часи.

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Альона Омаргалієва розповіла, чим займається Тамерлан під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Дует TamerlanAlena зараз у складному становищі: Альона Омаргалієва будує сольну кар'єру, поки Тамерлан всерйоз зайнявся співпрацею з українськими захисниками. Співачка сподівається з часом відновити творчий союз із чоловіком, але зараз наближення перемоги над окупантом - на першому місці.

"З початком вторгнення наші стосунки повністю змінилися. Ми стали ще ближчими, ніж будь-коли. У кожного в нашій родині свої справи: я займаюся творчістю, Тамерлан допомагає військовим, син ходить на футбол. ... Бачимося зараз не дуже часто. Він постійно їздить у відрядження по Україні, часто на нуль. Коли він повертається додому, я розумію, що він дуже втомився і йому треба відіспатися, відпочити, відновити сили. Тому я з розумінням ставлюся до цього", - розповіла Омаргалієва в інтерв'ю для видання Фокус.

Також артиста зізналася, що чоловік уже не служить у ТРО, куди пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Зараз Тамерлан знайшов для себе заняття, до якого більше лежить душа.

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"Сьогодні Тамерлан не служить у ТРО, але він повністю зосереджений на благодійній діяльності та допомозі ЗСУ. Разом із військовими зараз займається розробкою та виготовленням для війська українських БпЛА. Також Тамерлан разом із Силами Оборони Ударних підрозділів продовжує виконувати як доброволець бойові завдання. ... На сьогодні Тамерлан обрав своїм обов'язком прискорювати перемогу. Він мені так каже і я його дуже розумію та підтримую", - зазначає Альона Омаргалієва.

Хто такі TamerlanAlena? TamerlanAlena - український r'n'b-дует, заснований в 2009 році Тамерланом і Оленою Омаргалієвою. У 2013 році вийшов їх дебютний альбом "Пой со мной". У тому ж році пара, чиї партнерські почуття переросли в любовні, зіграла весілля. Разом виховують спільного сина Тимура.

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