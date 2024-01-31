41-річна зірка "Дизель Шоу" вперше виходить заміж

Вікторія Булітко знайшла у своєму партнері по музичному дуету не тільки однодумця, а й споріднену душу.

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Вікторія Булітко виходить заміж - акторці зробили пропозицію руки і серця / колаж: Главред, фото: instagram.com/bulitka

Українська акторка, комік і зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко 25 січня святкувала свій 41-й День народження. Артистка провела його в компанії бойфренда і колеги по дуету "METELyK" Кирила Поповича.

Пара разом провела активний день - сходила в тир, пообідала, прогулялася. На вечір у них була запланована романтична вечеря, на якій Кирило і підніс Вікторії головний подарунок - обручку.

Коли чоловік став перед Булітко на одне коліно, вона буквально застигла від несподіванки, а потім стала виконувати радісний танець. Відео з заручин пара показала на Youtube-каналі дуету.

Для Вікторії Булітко шлюб із Кирилом Поповичем буде першим. Раніше вона приховувала своє особисте життя, тому про її любовне минуле нічого невідомо. Про стосунки з музикантом акторка "проговорилася" восени 2023 року, коли анонсувала вихід їхнього першого спільного треку.

Дивіться відео із заручин Вікторії Булітко:

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