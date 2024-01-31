41-річна зірка "Дизель Шоу" вперше виходить заміж

Українська акторка, комік і зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко 25 січня святкувала свій 41-й День народження. Артистка провела його в компанії бойфренда і колеги по дуету "METELyK" Кирила Поповича.
Пара разом провела активний день - сходила в тир, пообідала, прогулялася. На вечір у них була запланована романтична вечеря, на якій Кирило і підніс Вікторії головний подарунок - обручку.
Коли чоловік став перед Булітко на одне коліно, вона буквально застигла від несподіванки, а потім стала виконувати радісний танець. Відео з заручин пара показала на Youtube-каналі дуету.
Для Вікторії Булітко шлюб із Кирилом Поповичем буде першим. Раніше вона приховувала своє особисте життя, тому про її любовне минуле нічого невідомо. Про стосунки з музикантом акторка "проговорилася" восени 2023 року, коли анонсувала вихід їхнього першого спільного треку.
Дивіться відео із заручин Вікторії Булітко:
Раніше стало відомо, що український професійний боксер Олександр Усик вчетверте став батьком. Дружина спортсмена Катерина Усик уже розкрила стать та ім'я немовляти.
Також Феріт і Сейран із серіалу "Зимородок", турецькі актори Мерт Рамазан Демір і Афра Сарачоглу, підігріли чутки про роман. Зовсім недавно зірки заперечували, що перебувають у стосунках.
Інші новини:
- "Потрібно збирати валізу": зірка "Танців з зірками" висловилася про розлучення
- Надя Дорофєєва стала мамою - популярний ведучий розкрив подробиці
- Зірка серіалу "Пліткарка" зробив пропозицію руки і серця своїй коханій