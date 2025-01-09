38-річний "Едвард Каллен" одружився з матір'ю своєї єдиної доньки - ЗМІ

І для Паттінсона, і для його обраниці це - перша дитина і перший шлюб.

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Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус одружилися після 6.5 років разом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Паттінсон і Вотергаус почали зустрічатися у 2018 році, а у 2024 стали батьками

На Новий рік-2025 пара одружилася

У листопаді 2023 року англійська модель і співачка Сьюкі Вотергаус оголосила, що чекає на дитину від свого бойфренда, британського актора Роберта Паттінсона ("Гаррі Поттер і Кубок вогню", "Сутінки", "Тенет"), - уже великий животик просто неможливо було приховати одягом. У березні 2024 року стало відомо, що артисти стали батьками.

Незадовго до появи першої для обох батьків дитини (дівчинки), Паттінсон покликав Вотергаус заміж. Однак церемонію довелося відкласти аж до Нового року-2025.

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Саме тоді на Карибських островах у колі сім'ї та близьких Роберт і Сьюкі поєднали себе узами шлюбу. Про це виданню Daily Mail повідомило джерело, яке було офіціантом на весіллі.

Подружкою нареченої на церемонії була донька артистів у маленькій святковій сукні. "Таке миле весілля! Вони були такими добрими до всіх!" - повідомляє інформатор.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус разом із липня 2018 року. До цього актор зустрічався з партнеркою по "Сутінках" Крістен Стюарт (2009-2013) і співачкою FKA twigs (2014-2017). Серед колишніх бойфрендів його дружини виявилися актори Бредлі Купер та Дієго Луна.

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Раніше Главред розповідав, що завершився шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, який тривав цілих 8 років. Пара була у стосунках 10 років, 2 роки з яких - в офіційному шлюбі.

Також Дженніфер Лопес, яка навесні 2024 року офіційно розійшлася з Беном Аффлеком, запідозрили в романі з голлівудською зіркою, яка значно старша за неї.

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Хто такий Роберт Паттінсон? Роберт Паттінсон - англійський актор. Відомий за зйомками як у великих студійних, так і в незалежних фільмах, Паттінсон входить до числа найбільш високооплачуваних акторів світу. У 2010 році журнал Time заніс його до списку 100 найвпливовіших людей світу, а також його занесли до списку Forbes Celebrity 100, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі - у кіносазі "Сутінки" та фільмах "Гаррі Поттер та Келих вогню", "Пам'ятай мене", "Води слонам!", "Тенет", "Маяк", "Король", "Бетмен" тощо.

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