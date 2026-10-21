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Федишин вперше з’явилася на публіці після втрати доньки

Олена Кюпелі
21 жовтня 2026, 22:09
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Ірина Федишин звернулася до своїх синів і подякувала їм.
Ірина Федишин втратила доньку
Ірина Федишин втратила доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Човник, Ірина Федишин

Коротко:

  • Що допомагає артистці триматися
  • Як відреагували її діти

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно пережила втрату доньки Вероніки, опублікувала перше фото після цієї сімейної трагедії.

Співачка написала в Instagram, що саме дає їй сили триматися в цей важкий період.

відео дня

"Посмішка… як же важко іноді вона дається, коли серце переповнене болем. І сьогодні я хочу подарувати вам частинку свого тепла, нехай крізь біль і сльози. Так, я дуже стараюся день у день, маленькими кроками збираю себе до купи і вчуся жити далі, знаходжу сили робити ці маленькі кроки назустріч життю", - пише артистка.

За словами Ірини Федишин, їй допомагає впоратися з трагедією любов її синів. "Мої два крила, які тримають мене, заради яких я прокидаюся й посміхаюся вранці, які кілька разів на день нагадують мені, що зараз час поцілунків і обіймів, які раз по раз кажуть мені: "Ми Вас так любимо". Я знаю, як вони хвилювалися за моє здоров’я, як боляче їм було бачити мене перші дні після операції, як Юрчик постійно дзвонив мені на відеозв’язок, а потім казав мені: "Мамо, як я радів, коли бачив, як Ви почали мені посміхатися на камеру", - ділиться вона.

Федишин показала, як це виглядає зараз
Федишин показала, як зараз виглядає / Фото Instagram/irynafedyshyn

За словами артистки, саме любов зараз дає їй сили йти далі. "Боже, дякую Тобі за моїх дітей, за ту силу, яку вони дають мені, за їхні обійми, посмішки, які сьогодні лікують мою поранену душу. Любов мого чоловіка, який не відходить від мене ні на крок, підтримує, оберігає і разом зі мною проходить цей непростий шлях. Любов моїх батьків, моїх рідних, які так щиро переживають за мене, огортають турботою, теплом і допомагають не опускати руки", - каже вона.

Ірина Федишин
Ірина Федишин / інфографіка: Главред

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Про особу: Ірина Федишин

Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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