Федишин вперше з’явилася на публіці після втрати доньки

Ірина Федишин звернулася до своїх синів і подякувала їм.

https://glavred.net/starnews/fedishin-vpervye-pokazala-sebya-posle-poteri-docheri-10806104.html Посилання скопійоване

Ірина Федишин втратила доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Човник, Ірина Федишин

Коротко:

Що допомагає артистці триматися

Як відреагували її діти

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно пережила втрату доньки Вероніки, опублікувала перше фото після цієї сімейної трагедії.

Співачка написала в Instagram, що саме дає їй сили триматися в цей важкий період.

відео дня

"Посмішка… як же важко іноді вона дається, коли серце переповнене болем. І сьогодні я хочу подарувати вам частинку свого тепла, нехай крізь біль і сльози. Так, я дуже стараюся день у день, маленькими кроками збираю себе до купи і вчуся жити далі, знаходжу сили робити ці маленькі кроки назустріч життю", - пише артистка.

За словами Ірини Федишин, їй допомагає впоратися з трагедією любов її синів. "Мої два крила, які тримають мене, заради яких я прокидаюся й посміхаюся вранці, які кілька разів на день нагадують мені, що зараз час поцілунків і обіймів, які раз по раз кажуть мені: "Ми Вас так любимо". Я знаю, як вони хвилювалися за моє здоров’я, як боляче їм було бачити мене перші дні після операції, як Юрчик постійно дзвонив мені на відеозв’язок, а потім казав мені: "Мамо, як я радів, коли бачив, як Ви почали мені посміхатися на камеру", - ділиться вона.

Федишин показала, як зараз виглядає / Фото Instagram/irynafedyshyn

За словами артистки, саме любов зараз дає їй сили йти далі. "Боже, дякую Тобі за моїх дітей, за ту силу, яку вони дають мені, за їхні обійми, посмішки, які сьогодні лікують мою поранену душу. Любов мого чоловіка, який не відходить від мене ні на крок, підтримує, оберігає і разом зі мною проходить цей непростий шлях. Любов моїх батьків, моїх рідних, які так щиро переживають за мене, огортають турботою, теплом і допомагають не опускати руки", - каже вона.

Ірина Федишин / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, що в американському місті Санрайз, штат Флорида, була затримана Владислава Роговенко (Колесніченко), яка прославилася завдяки участі в шоу "Від пацанки до панянки".

Раніше такожна війні проти російських окупантів загинув український YouTube-блогер Кирило Солошенко, відомий під псевдонімом "Кирюша Аккуратный". Йому було 35 років.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред