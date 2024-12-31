Дженніфер Лопес запідозрили в романі з голлівудською зіркою

Коротко:
- Навесні 2024 року Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком
- На новорічних канікулах зірка зустріла іншого іменитого актора та режисера
Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес разом із мамою і дітьми поїхала в Аспен, Колорадо, на новорічні свята. На гірськолижному курорті, за чутками, в особистому житті артистки з'явився новий чоловік.
Як повідомляє видання The Mirror, Джей Ло почали підозрювати в романтичних стосунках з оскароносною голлівудською зіркою Кевіном Костнером. Пара була помічена папараці під час приємної бесіди за коктейлями.
У 2024 році і Костнер, і Лопес пройшли через розлучення після довгих і насичених стосунків. Тому багатьом не здалося дивним, що самотні серця знайшли під час відпочинку на курорті багато спільного.
Утім, поки актори насолоджуються спільним відпочинком, не відволікаються на пресу, і свій імовірний роман не коментують.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що непублічна донька Ніколь Кідман і Тома Круза вийшла на зв'язок із шанувальниками - Ізабелла Джейн Кідман Круз поділилася своїм рідкісним фото.
Також дружина Вілла Сміта, американська акторка Джада Пінкетт-Сміт випадково проговорилася про свій роман з дівчиною, чим спровокувала нову хвилю обговорень її бурхливого особистого життя.
Читайте також:
- Молодша дочка Брюса Вілліса і Демі Мур виходить заміж - деталі
- Сандра Буллок здійснила рідкісний вихід у світ: який у неї вигляд
- Галь Гадот потрапила до лікарні з величезним тромбом на восьмому місяці вагітності
Хто така Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред