Дженніфер Лопес запідозрили в романі з голлівудською зіркою

З молодшого на 3 роки Аффлека Джей Ло переключилася на старшого чоловіка.

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Дженніфер Лопес приписують роман із Кевіном Костнером / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jlo

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Навесні 2024 року Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком

На новорічних канікулах зірка зустріла іншого іменитого актора та режисера

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес разом із мамою і дітьми поїхала в Аспен, Колорадо, на новорічні свята. На гірськолижному курорті, за чутками, в особистому житті артистки з'явився новий чоловік.

Як повідомляє видання The Mirror, Джей Ло почали підозрювати в романтичних стосунках з оскароносною голлівудською зіркою Кевіном Костнером. Пара була помічена папараці під час приємної бесіди за коктейлями.

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У 2024 році і Костнер, і Лопес пройшли через розлучення після довгих і насичених стосунків. Тому багатьом не здалося дивним, що самотні серця знайшли під час відпочинку на курорті багато спільного.

Утім, поки актори насолоджуються спільним відпочинком, не відволікаються на пресу, і свій імовірний роман не коментують.

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Також дружина Вілла Сміта, американська акторка Джада Пінкетт-Сміт випадково проговорилася про свій роман з дівчиною, чим спровокувала нову хвилю обговорень її бурхливого особистого життя.

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Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

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