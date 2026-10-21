Світло вимикатимуть не всім: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 22 жовтня

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

https://glavred.net/energy/svet-budut-vyklyuchat-ne-vsem-v-ukrenergo-raskryli-kak-budut-deystvovat-grafiki-22-oktyabrya-10806080.html Посилання скопійоване

Відключення світла 22 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

22 жовтня у частині областей діятимуть погодинні відключення світла

Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності

Обмеження триватимуть із 06:00 до 23:59, обсягом 1–2 черги

У четвер, 22 жовтня, у частині областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії.

Обмеження діятимуть протягом дня через наслідки російських атак на енергетичні об’єкти. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

відео дня

Зазначається, що графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів застосовуватимуть із 06:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від однієї до двох черг.

У цей самий період, із 06:00 до 23:59, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Що означають черги відключень / Інфографіка: Главред

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголошують в компанії.

Також українців закликають ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло є за графіком.

У яких містах взимку може скластися найскладніша ситуація зі світлом

Главред писав, що, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, взимку найскладніше буде населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми з електроенергією триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До переліку найбільш проблемних міст Рябцев включив Харків, Суми, Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Далі у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Для столиці експерт прогнозує більш помірний варіант, ніж для Харкова. Згідно з моделлю, яку він вважає основною, графіки будуть запроваджуватися лише тоді, коли навантаження на мережу буде максимальним.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини по темі

Як писав Главред, Російські війська у вівторок, 20 жовтня, атакували енергетичну інфраструктуру Києва. У Шевченківському районі зафіксували влучання в один з енергетичних об’єктів. За даними ДТЕК, через атаку на енергетичні об’єкти столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Печерський райони Києва.

Нагадаємо, пресслужба компанії ДТЕК інформувала про запровадження в Києві індивідуальних графіків відключень електроенергії для кожного будинку. Споживачам порадили перевіряти розклад на офіційних ресурсах компанії, застерігши, що оприлюднений розклад є орієнтиром і може коригуватися залежно від оперативної ситуації протягом доби.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть залишатися без світла до 14–16 годин на добу в разі нових атак.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред