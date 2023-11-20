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Тепер офіційно: 37-річний "Едвард Каллен" вперше стане батьком

Анна Підгорна
20 листопада 2023, 14:06
Кохана Роберта Паттінсона підтвердила, що носить під серцем дитину.
Сукі Уотерхаус, Роберт Паттінсон
Сьюкі Уотерхаус та Роберт Паттінсон стануть батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/sukiwaterhouse, imdb.com

Британський актор, модель і музикант Роберт Паттінсон, який став всесвітньо популярним завдяки ролям Седріка Діггорі ("Гаррі Поттер і Кубок вогню") і Едварда Каллена (серія фільмів "Сутінки"), незабаром стане батьком. Первістка йому подарує його подруга - модель, акторка і співачка Сьюкі Уотерхаус.

Про це повідомляє видання ЕТ. Уотерхаус виступила на фестивалі Corona Capital в Мексиці в блискучій міні-сукні, крізь яку був явно помітним округлий животик. Артистка не стала водити шанувальників за ніс і зі сцени оголосила, що чекає на дитину.

"Сьогодні я одягла дещо блискуче, тому що думала, що це може відвернути вашу увагу від дечого іншого. Не впевнена, що у мене вийшло", - сказала Сьюкі, любовно вказуючи на свій живіт.

відео дня

Дитина, яка з'явиться в 2024 році, буде першою і для 37-річного Паттінсона, і для 31-річної Уотерхаус. Пара разом з 2018 року, хоча офіційно про свої стосунки вони заявили лише в грудні 2022 року, коли разом вийшли на червону доріжку модного показу Dior. Перші чутки про те, що обраниця актора вагітна, стали з'являтися на початку листопада.

"Сьюкі Уотерхаус та Роб Паттінсон чекають своєї першої спільної дитини. Вона така щаслива, схвильована і цінує цей досвід. Сьюкі і Роб чарівні разом", - розповів про їх пару Інсайдер.

Дивіться відео, як Сьюкі Уотерхаус підтверджує, що вагітна від Роберта Паттінсона:

Раніше 76-річного Арнольда Шварценеггера спіймали за поцілунками з 41-річною акторкою, яка є вдовою його близького друга. Жінка останні два роки заручена з іншим чоловіком.

Також дружина "холостяка" Іраклі Макацарії, 21-річна Ліза Чичуа, поділилася рідкісним фото їхнього сина. Хлопчик народився на початку червня і є первістком для обох батьків.

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