36-річна українська телеведуча вперше стала мамою — стать та ім'я дитини

Анна Підгорна
24 березня 2026, 23:47
Олена Курбанова опублікувала перші кадри з пологів.
Олена Курбанова
Олена Курбанова народила — стать та ім'я первістка ведучої

Стисло:

  • Олена Курбанова народила первістка
  • Вона розкрила подробиці про дитину

Українська телеведуча Олена Курбанова вперше стала мамою. Про радісну подію вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

У Олени та її партнера, шеф-редактора телеканалу "Прямий" Віктора Медвідя, народилася донька. Дівчинку назвали Юна. Пологи, під час яких народилася малятко вагою 4260 грамів, тривали 14 годин. Віктор був присутній під час пологів.

"Ти все зробила по-своєму… обрала свій час та день, обійшовши і знехтувавши всіма нашими планами. Ти народилась за своїм власним сценарієм, надавши геть іншого прекраснішого сенсу моєму життю. Це були найважчі 14 годин мого життя, які б я знову і знову проходила, аби тільки в кінці чути твій перший плач! Такого "не по плану" годі собі й уявити! Але я щаслива, що в такий визначний момент зі мною поруч був він. А поки, пані та панове, зустрічайте крихітку, яка народилась вагою 4260 г (і не питайте, я цю вагу поки і сама не усвідомила) Юна Вікторівна", — написала Курбанова. Вона опублікувала перші кадри з малечею.

Олена Курбанова стала мамою
Олена Курбанова народила - стать та ім'я первістка ведучої / фото: instagram.com/kurbanova_olena
Про персону: Олена Курбанова

Олена Курбанова — українська телеведуча та журналістка. Працювала на телеканалах ICTV, СТБ, Україна та Прямий. Авторка та ведуча YouTube-блогу "Курбанова Live".

