Любительки Cartier та Rolex: хто з українських зірок дозволяє собі важкий люкс

Українські знаменитості витрачають мільйони, щоб прикрасити себе розкішними прикрасами.

Зірки, які люблять дорогі прикраси

Українські зірки, серед яких і блогери, і ведучі, люблять носити дорогі прикраси, не соромлячись загальнонаціональної негласної солідарності під час війни — "не на часі".

Вони стежать за світовими зірками і намагаються наздогнати їх щосили, купуючи сумки від Hermes, прикраси від Cartier і годинники від Rolex. Так би мовити, статусні речі, які підкреслюють фінансове становище власника, його амбіції та "трендовість".

Юлія Верба

Напевно, найбільше любить прикраси та їх демонстрацію скандальна українська блогерка Юлія Верба.

Вона часто з'являється в прикрасах від Cartier, включаючи їх дорогу лінійку "пантера", усипану діамантами. При цьому це не єдина позиція в колекції Верби. І на багатьох фото вона буквально обвішана прикрасами від французького бренду.

Сережки від Cartier — 382 000 гривень / Фото cartier.com

Прикраси від Картьє — 412 000 грн / Фото cartier.com

Прикраси від Картьє - 1 800 000 гривень / Фото cartier.com

Ще один браслет — легендарна "пантера" — 2 млн 750 000 грн / Фото cartier.com

Також на пальці у блогерки — каблучка від Картьє.

Каблучка від Картьє 407 000 грн / Фото cartier.com

Тобто лише на одному фото, де Верба переймається через магнолію у своєму саду, яку обрізали більше, ніж вона хотіла, на ній прикрас на суму: 5 мільйонів 400 тисяч гривень, без урахування двох каблучок і сережок, яких не видно на фото.

Дружина Григорія Решетника - Крістіна

Ще одна любителька розкоші та її демонстрації під час війни — Христина Решетник.

Вона часто з'являється в одязі "важкого люксу" і всіляко демонструє бренди на собі.

Окуляри Крістіни Решетник коштують майже 60 000 гривень.

Вартість каблучки становить 142 000 гривень.

Ну і куди ж без Rolex, який дружина Решетника не знімає навіть вдома, під час годування та витирання носів дітям.

Такий годинник коштує майже 900 000 гривень.

Маша Єфросиніна

Українська ведуча Маша Єфросиніна також любить дорогі прикраси, і її не раз критикували за наявність дорогих ювелірних прикрас у її відеоінтерв'ю.

Серед легко впізнаваних — браслети від Cartier і Tiffany.

Вартість такого браслета становить 417 000 гривень.

Ще один браслет — як у блогерки Верби від Картьє.

Його вартість становить 414 000 гривень.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк також на одному з фото з'явилася в браслетах, схожих на браслети бренду Tiffany.

Вартість браслетів становить 4 250 доларів. У гривнях це 186 000 гривень.

Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

