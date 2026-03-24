Любительки Cartier та Rolex: хто з українських зірок дозволяє собі важкий люкс

Олена Кюпелі
24 березня 2026, 18:42
Українські знаменитості витрачають мільйони, щоб прикрасити себе розкішними прикрасами.
Зірки, які полюбляють дорогі прикраси
Зірки, які люблять дорогі прикраси / Колаж Главред, фото Instagram/yuli.verbaaa, kristina_reshetnik, mashaefrosinina

Коротко:

  • Що носять українські зірки
  • Скільки вони коштують

Українські зірки, серед яких і блогери, і ведучі, люблять носити дорогі прикраси, не соромлячись загальнонаціональної негласної солідарності під час війни — "не на часі".

Вони стежать за світовими зірками і намагаються наздогнати їх щосили, купуючи сумки від Hermes, прикраси від Cartier і годинники від Rolex. Так би мовити, статусні речі, які підкреслюють фінансове становище власника, його амбіції та "трендовість".

Юлія Верба

Напевно, найбільше любить прикраси та їх демонстрацію скандальна українська блогерка Юлія Верба.

Вона часто з'являється в прикрасах від Cartier, включаючи їх дорогу лінійку "пантера", усипану діамантами. При цьому це не єдина позиція в колекції Верби. І на багатьох фото вона буквально обвішана прикрасами від французького бренду.

Верба та її Картьє
Верба та її Cartier / Фото Instagram/yuli.verbaaa
Сережки від Картьє — 382 000 гривень
Сережки від Cartier — 382 000 гривень / Фото cartier.com
Юлія Верба в прикрасах
Юлія Верба в прикрасах / Фото Instagram/yuli.verbaaa
Прикраси від Картьє
Прикраси від Картьє — 412 000 грн / Фото cartier.com
Прикраси від Картьє
Прикраси від Картьє - 1 800 000 гривень / Фото cartier.com
Ще один браслет — легендарна
Ще один браслет — легендарна "пантера" — 2 млн 750 000 грн / Фото cartier.com

Також на пальці у блогерки — каблучка від Картьє.

Каблучка від Cartier 407 000 грн
Каблучка від Картьє 407 000 грн / Фото cartier.com

Тобто лише на одному фото, де Верба переймається через магнолію у своєму саду, яку обрізали більше, ніж вона хотіла, на ній прикрас на суму: 5 мільйонів 400 тисяч гривень, без урахування двох каблучок і сережок, яких не видно на фото.

Дружина Григорія Решетника - Крістіна

Ще одна любителька розкоші та її демонстрації під час війни — Христина Решетник.

Вона часто з'являється в одязі "важкого люксу" і всіляко демонструє бренди на собі.

Крістіна Решетник в окулярах Cartier вартістю 1150 євро
Крістіна Решетник в окулярах Картьє за 1150 євро / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Окуляри від Картьє
Окуляри від Картьє / Фото cartier.com

Окуляри Крістіни Решетник коштують майже 60 000 гривень.

Дружина Григорія Решетника теж любить Картьє
Дружина Григорія Решетника теж любить Картьє / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Каблучка від Cartier, яка сподобалася Крістіні Решетник
Каблучка від Cartier, яка сподобалася Крістіні Решетник / Фото cartier.com

Вартість каблучки становить 142 000 гривень.

Ну і куди ж без Rolex, який дружина Решетника не знімає навіть вдома, під час годування та витирання носів дітям.

Крістіна Решетник та її Rolex
Крістіна Решетник та її Rolex / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Решетник любить Rolex
Решетник любить Rolex / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Годинник Крістіни Решетник
Годинник Крістіни Решетник / Фото

Такий годинник коштує майже 900 000 гривень.

Маша Єфросиніна

Українська ведуча Маша Єфросиніна також любить дорогі прикраси, і її не раз критикували за наявність дорогих ювелірних прикрас у її відеоінтерв'ю.

Маша Єфросініна та її браслети
Маша Єфросиніна та її браслети / Фото Instagram/mashaefrosinina

Серед легко впізнаваних — браслети від Cartier і Tiffany.

Браслет Маші Єфросініної
Браслет Маші Єфросініної майже за півмільйона / Фото tiffany.com

Вартість такого браслета становить 417 000 гривень.

Ще один браслет — як у блогерки Верби від Картьє.

Прикраси від Картьє
Прикраси від Картьє / Фото cartier.com

Його вартість становить 414 000 гривень.

І ще одне кільце від Картьє
І ще одне кільце від Картьє / Фото Instagram/mashaefrosinina
Каблучка від Картьє
Каблучка від Cartier / Фото cartier.com

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк також на одному з фото з'явилася в браслетах, схожих на браслети бренду Tiffany.

Леся Нікітюк у браслетах
Леся Нікітюк у браслетах / Фото Instagram/lesia_nikituk
Браслети від Tiffany
Браслети від Tiffany / Фото tiffany.com
Браслети від Tiffany
Браслети від Tiffany / Фото tiffany.com

Вартість браслетів становить 4 250 доларів. У гривнях це 186 000 гривень.

Про особу: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Маша Єфросиніна Леся Нікітюк новини шоу бізнесу
Кількість жертв в регіонах різко росте: з'явились нові деталі удару по Україні

Кількість жертв в регіонах різко росте: з'явились нові деталі удару по Україні

19:54Війна
Зачистка на Краматорському напрямку: штурмовики ЗСУ знищили десятки росіян

Зачистка на Краматорському напрямку: штурмовики ЗСУ знищили десятки росіян

19:29Україна
Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

18:29Україна
Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулею

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулею

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

