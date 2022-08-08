3-річний Леон з Ірпеня виконав "Воїни світла" і розчулив Мережу

3-річний Леон з Ірпеня виконав "Воїни світла" і розчулив Сергей Жадан Мережу

Трирічний житель Ірпеня Леон Буша з Ірпеня ще раз став зіркою Мережі, коли під гітарний акомпанемент перепел військовий хіт групи "Ляпіс Трубецкой" - "Воїни світла". Таке відео виклав в Instagram його батько Олександр.

Українці в черговий раз розхвалили маленького артиста за його патріотичне виконання і підняття духу слухачів.

Причому Леон заспівав не оригінальну версію "Воїни світла", а саме що нещодавно складений україномовний варіант, текст зробив легенда української літератури Сергій Жадан за згодою автора ‒ Сергія Міхалка.

Олександр Буша зняв ролик, сидячи з сином на дивані, і підігруючи йому на акустичній гітарі. Непосидючий хлопчик співав хіт спершу лежачи на животі. Але потім раз у раз крутився, підбираючи для себе зручну позу, проте співати не переставав.

Нагадаємо, раніше Сергій Міхалок закликав білоруських військових ні в якому разі не воювати проти України.

"Білоруси. Боягузи, зрадники батьківщини. Лукашенко здав нашу країну збожеволілому тирану Путіну. Ці два презервативи використовують територію Білорусі-для того, щоб атакувати братню Україну. Саме в нашій Білорусі їдуть танки, летять ракети в бік братнього народу. Зараз відбувається ще страшніше. Зараз хочуть послати на вірну смерть наших воїнів, - заявив він.

Потім Міхалок ще раз, у вкрай лютій і запеклій формі, звернувся до військовослужбовців Білорусі.

"Які з вас захисники Батьківщини? Ракетами стріляти по сусідах, щоб Путін погладив Лукашенка по вусах-це захист?! Це ганьба! Якби справжні офіцери, колись колишні елітою РБ, про таке дізналися, зовсім скоро вони [вибивши, нецензурно - Главред] б зі своєї території всіх російських окупантів. Жодна ракета не полетіла б з Білорусі, навіть якщо для цього офіцерам довелося б загинути", ‒ сказав він.